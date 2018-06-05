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Toyota отказалась от выпуска RAV4 с дизельной силовой установкой для Европы
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Toyota отказалась от выпуска RAV4 с дизельной силовой установкой для Европы 

Car.ru 11 минут назад
Фото: Car.ru
Как стало известно, именитый автомобилестроитель из Японии намерен сосредоточиться на производстве современных бензиновых и гибридных установок для автомоделей новой формации.
В частности, Toyota RAV4 с двухлитровым дизелем 2WW в Европе больше не увидят. А вот гибридную и бензиновую версии автопроизводитель намерен выпускать, проводя некоторую доработку силовых агрегатов.
Речь идет о представленных в Соединенных Штатах внедорожниках Toyota RAV4 5-го поколения. Эти машины стали больше, а силовой агрегат им достался от предыдущей версии с некоторой доработкой.
На дизельном топливе работают автомодели Verso, Proace Verso, Proace, Land Cruiser, а также Hilux.
Обсуждаемая автомодель RAV4 с дизельным агрегатом уходит с Европейского авторынка по чисто экологическим нормативам.
Автомодели с другим типом силовой установки будут продолжать представлять автокомпанию в Европе, где автомодели RAV4 довольно популярны.
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