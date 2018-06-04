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Конструктор Bugatti Chiron из 3599 деталей
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Конструктор Bugatti Chiron из 3599 деталей 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Новый конструктор из серии Lego Technic позволяет при должном терпении собрать из него модель гиперкара Bugatti Chiron в масштабе 1:8. Впрочем, кроме изрядной порции терпения, понадобится ещё и смекалка, ведь набор состоит из 3599 деталей! Длина игрушечного гиперкара составляет 56 сантиметров, ширина — 25 см, высота — 14 см. Традиционно для конструкторов Lego Technic, детализация автомобиля восхищает.
Так, в игрушечном моторе W16 двигаются поршни, а лепестки на рулевом колесе переключают передачи в восьмиступенчатой коробке гиперкара. Силовой агрегат с задней подвеской смонтирован, как у настоящего «Широна», на отдельном подрамнике. Под капотом есть табличка с порядковым номером экземпляра, а заднее антикрыло можно регулировать при помощи специального ключа, переводя его в горизонтальное положение для набора максимальной скорости.
Bugatti Chiron от Lego Technic поступит в продажу с 1 июня по цене в 350 долларов. Если вам вдруг покажется, что для конструктора Lego это слишком большая сумма, то просто вспомните, сколько стоит настоящий «Бугатти»!
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