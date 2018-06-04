Названа дата начала продаж «внедорожного» седана «Лада Веста Кросс»

АвтоВАЗ объявил дату старта продаж «внедорожного» седана " Лада Веста Кросс". Дилеры начнут продажи автомобилей 7 июня 2018 года.

Седан «Лада Веста Кросс» создан по известному рецепту, уже опробованному на универсале «SW Кросс»: увеличенный до 203 мм дорожный просвет, 17-дюймовые колёсные диски, декоративные накладки по периметру кузова, контрастные вставки в интерьере.

За всё это придётся доплатить 63 тысячи рублей. Седан «Лада Веста Кросс» с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. в комплектации Luxe, включающей в себя четыре подушки безопасности, климат-контроль, аудиосистему, круиз-контроль, легкосплавные диски, оценён в 763 900 рублей. Более скромных версий у новинки не будет.

Высокий седан, оснащённый двигателем объёмом 1,8 литра и мощностью 122 л. с., с аналогичным оснащением стоит 788 900 рублей. Но в этом случае покупатели смогут дополнительно заказать роботизированную коробку передач (плюс 25 тысяч рублей), пакет Multimedia с навигацией и камерой заднего вида (плюс 28 тысяч рублей) или пакет Prestige с навигацией, камерой заднего вида, обогревом задних сидений, подлокотником для задних пассажиров и атмосферной подсветкой салона за 46 тысяч рублей.