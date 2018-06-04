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Два Mercedes-Benz 300 SL, простоявших в гараже более 50 лет, пустят с молотка
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Два Mercedes-Benz 300 SL, простоявших в гараже более 50 лет, пустят с молотка 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Аукционный дом Artcurial Motorcars выставит на июльские торги два классических Mercedes-Benz 300 SL. Обе машины принадлежали частному коллекционеру, с середины 1960 годов хранились в гараже и не эксплуатировались. Ориентировочная цена каждого автомобиля — 1,5 миллиона евро (109 миллионов рублей по текущему курсу). Об этом сообщает AutoClassics.
[Что можно найти на заброшенной французской ферме] (https://motor.ru/reports/oldrustnrare.htm)
Первый автомобиль — это Mercedes-Benz 300 SL Roadster образца 1963 года. Машина приобретена новой в том же году, а ее регистрация не продлевалась с 1966 года. Пробег на сегодняшний день составляет всего 1380 километров. К родстеру прилагается оригинальная жесткая крыша, инструкция по ремонту и вся документация.
Второй автомобиль — 300 SL Gullwing 1956 года — импортирован из Португалии в 1968 году. Машина проехала 62 тысячи километров, но также сохранилась в прекрасном состоянии.
После смерти владельца — шведского хирурга-стоматолога Гуннара Джермарка— на «Мерседесы» претендовало несколько наследников. Однако судом им было отказано в передаче прав собственности и машины достались государственному фонду Swedish Inheritance Fund. Полученные от продажи спорткаров средства организация направит на поддержку молодежи и инвалидов.
Ранее похожий экземпляр Mercedes-Benz 300SL Gullwing нашел ведущий передачи The Barn Find Hunter Том Коттер. Спорткар простоял без движения более 60 лет. При этом все детали, в том числе кузовные панели, стекла, салон, резиновые уплотнители, коробка передач и даже покрышки, остались оригинальными.
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