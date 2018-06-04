Sunroq — удивительный концепт от учеников школы дизайна Skoda

За последние годы сегмент SUV разродился таким количеством ниш, что и представить трудно, однако далеко не все из них можно с легкостью встретить на дорогах. Таким «редким зверем» являются кроссоверы-кабриолеты, ныне представленные единственным Range Rover Evoque Convertible, а некогда эту нишу занимал и Nissan Murano CrossCabriolet. Сегодня же и компания Skoda хочет «урвать» кусочек этой противоречивой известности с концептом Skoda Sunroq.

Над этим единственным экземпляром Sunroq трудились 23 ученика летней школы Skoda в Чехии. В основу модели лег компактный кроссовер Karoq, который студенты лишили крыши. Кроссовер сохранил часть фирменной практичности Шкода, оставив себе все четыре двери, а вот дверь багажника пришлось заменить, ведь раньше она крепилась к крыше, которой больше нет. Салон кабриолета рассчитан на пятерых пассажиров.

Также Sunroq унаследовал от оригинала 1.5-литровый силовой агрегат, который разгоняет модель до 100 км/ч за 8.4 секунды. Максимальная скорость составляет 204 км/ч, которые должны ощущаться очень остро, ведь открытая площадь салона очень большая.

https://youtu.be/UjA4kgxNu48