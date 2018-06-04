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Mercedes-Benz X-Class — заднеприводный пикап за 3 миллиона рублей
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Mercedes-Benz X-Class — заднеприводный пикап за 3 миллиона рублей 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
В России стартовали продажи нового пикапа Mercedes X-Class. Созданный на базе Nissan Navara автомобиль отличается фирменной стилистикой Mercedes и соответствующим уровнем оснащения, обладая при этом значительно более высокой стоимостью, чем конкуренты.
Пока в России представлены версии с двумя вариантами дизельных силовых агрегатов. Вариант Mercedes X-Class 220d имеет 2.3-литровый дизель мощностью в 163 «лошади», задний привод и механическую трансмиссию. Ценник такого авто составляет 2 миллиона 900 тысяч рублей, при этом состав оснащения для базовой версии весьма скромный, например, бампера не имеют одного окраса с кузовом, оптика на галогенных лампах, штампованные колесные диски.
Версия с 2.5-литровым 190-сильным двигателем предлагает уже наличие автоматической трансмиссии, при этом заплатить за такой пикап придется на 170 тысяч рублей дороже. Наиболее дорогостоящая версия Mercedes X-Class оценивается в 3 миллиона 500 тысяч рублей и предполагает при идентичном техническом оснащении более богатую комплектацию. Здесь уже можно будет найти премиальный акустический комплекс, кожаную отделку интерьера, электронный «ручник», раздельный климат-контроль, мультимедиа с массой функций и другими передовыми опциями.
В дальнейшем в продаже появится версия Mercedes X-Class 350d с 3.0-литровым дизелем V6 на 258 сил и системой полного привода.
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