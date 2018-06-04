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Dodge отказался возрождать суперкар Viper
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Dodge отказался возрождать суперкар Viper 

Motor.ru 44 минуты назад
Фото: Motor.ru
Марка Dodge, входящая в состав альянса Fiat Chrysler Automobiles, не планирует возрождать суперкар Viper. По словам руководителя группы Сержио Маркионне, модель не приносит прибыли. Об этом он сообщил в интервью изданию Automobile Magazine.
Глава FCA считает, что Dodge Viper — это не тот автомобиль, который нужно оснащать компактными двигателями нового семейства, однако он был бы рад, если бы инженерам все-таки удалось найти оптимальное решение. Тем не менее, в текущем пятилетнем плане развития модельного ряда Dodge выпуск «Вайпера» не предусмотрен.
Место Viper в продуктовой линейке FCA может занять другая модель — возрожденный суперкар Alfa Romeo 8С. Его выпуск анонсировали на пресс-конференции, посвященной развитию марки до 2022 года. По предварительной информации, это будет 700-сильный гибрид с углепластиковым монококом и среднемоторной компоновкой. С места до ста километров в час такой автомобиль сможет разгоняться менее чем за три секунды.
[Последний Viper продадут на торгах аукционного дома Barrett-Jackson. Автомобиль уйдет с молотка вместе с финальным экземпляром купе Challenger SRT Demon. Обе машины будут выкрашены в красный цвет.] (https://motor.ru/news/demonviper-13-04-2018.htm)
В конце мая издание Car and Driver опубликовало информацию о том, что Dodge Viper нового поколения дебютирует уже в следующем году. Модель построят на алюминиевой платформе, а вместо двигателя V10 оснастят «восьмеркой» Hellcat.
Последний экземпляр Dodge Viper пятого поклонения сошел с конвейера завода в Детройте 17 августа прошлого года. Причиной прекращения производства суперкара стали новые правила безопасности, требующее оснащать все автомобили боковыми шторками. Для «Вайпера» это технологически невозможно.
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