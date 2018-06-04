Skoda показали кроссовер-кабриолет. Видео

Основой для кросс-кабриолета Sunroq стал серийный кроссовер Karoq. Над моделью с 2017 года работали 23 студента и преподаватели специальной академии компании Skoda , расположенной в г Млада-Болеслав в Чехии.

По габаритам Sunroq сопоставим со своим «донором», но, в отличие от Karoq, он ощутимо ниже. Такое решение было продиктовано применением спортивных амортизаторов от другой модели «Шкода» — Octavia RS. При превращении кроссовера в кабриолет изменили форму передних стоек и ручек на дверях. Концепт получил эксклюзивное дополнение в виде оригинальной подсветки — в темноте она проецирует фирменную эмблему «Шкода».