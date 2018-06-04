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Студенты лишили Karoq крыши
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Студенты «Шкоды» построили кроссовер Karoq без крыши 

Motor.ru 47 минут назад
Фото: Motor.ru
Группа студентов технического училища Skoda представила свою последнюю работу — кросс-кабриолет на базе модели Karoq. Вседорожник не только лишился крыши, но и получил новый интерьер.
Несмотря на отсутствие крыши, у Skoda Karoq сохранились задние двери и второй ряд сидений. В переднем бампере кабриолета установлены два проектора, проецирующие на дорогу надписи Skoda. В компании заявляют, что прототип, построенный в единственном экземпляре, никогда не пойдет в серию — это всего лишь демонстрация навыков и знаний учащихся школы.
Динамические характеристики открытой модификации «Карока» не сообщаются. Обычный кроссовер, оснащенный таким же 1,5-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 150 сил, разгоняется до 100 километров в час за 8,4 секунды. Максимальная скорость машины составляет 204 километра в час.
Ранее студенты училища Skoda неоднократно готовили уникальные проекты на базе серийных моделей. Среди них: двухместный Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback и электрической багги Citigo.
Серийный кроссовер-кабриолет все же появится у материнской компании — Volkswagen. Новинку построят на базе модели T-Roc. Ее производство начнется в первой половине 2020 года.
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