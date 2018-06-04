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Porsche 911 GT2 RS разгоняется до 300 км/ч менее чем за 20 секунд
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Porsche 911 GT2 RS разгоняется до 300 км/ч менее чем за 20 секунд 

Auto.Today 10 минут назад
Фото: Auto.Today
Журнал Motorsport Magazine решил протестировать Porsche 911 GT2 RS и узнать, насколько быстро разгоняется автомобиль. В результате во время ускорения спортивная модель достигла 0-100 километров в час примерно через 3,2 секунды, 200 км/ч — за 8,4 секунды и 300 километров в час — всего лишь за 19,7 секунды.
Для сравнения McLaren 720S, испытанный в аналогичных условиях, способен достигать 0-100 километров в час за 3,0 секунды, 200 км/ч — за 7,5 секунды и 300 км/ч — за 18,1 секунды. Такая разница не должна никого удивлять, поскольку отдача 720S составляет 710 лошадиных сил, в то время GT2 RS способен производить 690 лошадиных сил, но что более важно совокупный вес первого составляет 1283 килограмма, а модели 911 — 1470 килограмм. Трек-тесты McLaren 720S показали, что автомобиль практически такой же быстрый, как McLaren P1, в то время как GT2 RS на трассе в Нюрбургринге превосходит McLaren P1 и Porsche 918 Spyder.
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