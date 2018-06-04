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Вьетнамские автомобили будут ориентированы на Восточную Европу
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Вьетнамские автомобили будут ориентированы на Восточную Европу 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Компания VinFast будет производить автомобили, ориентированные как на вьетнамские дороги, так и на восточно-европейские трассы
Как заявил председатель группы Vingroup Фам Нят Выонг на недавнем общем собрании, автомобили будут построены на полностью автоматизированном производстве, а, также, обеспечены привлекательным предложением и хорошим обслуживанием после продажи.
На нашем заводе есть полностью автоматизированная система точечной сварки с более чем 1200 роботов. Такие детали, как коленчатый вал и трансмиссия изготавливаются автоматически, обеспечивая плавный ход двигателя,
— добавил Выонг.
Сейчас на вьетнамском рынке уже присутствует несколько крупных игроков. Выонг приводит в пример корейскую компанию Hyundai, за короткое время занявшую 10% американского рынка. По его словам, вьетнамская компания имеет все шансы повторить такой же успех у себя на родине.
Руководство компании заявляет, что автомобили VinFast должны стать бюджетным вариантом для тех, кто не может приобрести продукцию зарубежных марок. Что касается внешнего рынка, то компания больше всего ориентируется на Восточную Европу, с которой хорошо знакома (Выонг долгое время прожил на Украине).
Как сообщалось ранее, свои первые автомобили VinFast презентуют на октябрьском автомобильном салоне в Париже. Старт их продаж запланирован на конец 2019 года. Ожидается, что к 2025 году компания будет производить более 500 000 автомобилей в год, что сделает ее крупнейшим производителем в Юго-Восточной Азии.
Источник: VnExpress
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