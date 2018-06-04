Ещё
Видео: Volkswagen Amarok отбуксировал 43-тонный трамвай
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: Volkswagen Amarok отбуксировал 43-тонный трамвай 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Дизельный пикап Volkswagen Amarok смог двинуть с места и отбуксировать 42,9-тонный трамвай, длина которого достигает 32,3 метра. Ролик того, как это происходило, опубликован на YouTube-канале венгерского подразделения марки.
«Амарок», участвовавший в эксперименте, был оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем объемом три литра и мощностью 258 лошадиных сил. За счет системы кратковременного увеличения наддува отдача мотора может повышаться до 271 лошадиной силы. Максимальный крутящий момент агрегата достигает 580 Нм.
[Что получается, когда автомобили пытаются использовать не по назначению] (https://motor.ru/selector/transform.htm)
В 2000-х внедорожник Volkswagen Touareg, оснащенный пятилитровым дизелем V10, отбуксировал 155-тонный самолет Boeing 747. Затем подобные эксперименты неоднократно повторялись: Toyota Tundra провезла на прицепе космический корабль «Индевор», а Nissan Patrol — загруженный и полностью заправленный грузовой самолет Ил-76.
В мае прошлого года Porsche Cayenne смог протащить 285-тонный Airbus A380 на протяжении 42 метров.
Motor.ru: последние новости
Студенты «Шкоды» построили кроссовер Karoq без крыши Мэтт Леблан решил уйти из Top Gear Названы все цены на маленький кроссовер Toyota для России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге2
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье3
Россияне бросились скупать дешевый бензин в интернете117
Китайца опустили в могилу на машине3
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение