Эстонцы сделали трехколесный электрокар в ретродизайне

Электрокар получил ретро-дизайн и современную начинку. Как передает портал Autoblog, запас хода новинки составит примерно 220 километров, а максимальная скорость — 110 километров в час. Машина оснащена полным приводом, а ее салон рассчитан на трех человек. Кстати, Nobe 100, как видно на рендерах, опубликованных Nobe, получит съемный верх.

Кузов Nobe 100, как отмечается, выполнен из легких композитных материалов; на изображениях можно увидеть три цветовых варианта электрокара — красный, синий и белый. Батарея, как утверждается, может быть полностью заряжена всего за два часа (вероятно, при помощи системы для быстрой зарядки). До «первой» сотни Nobe 100, по словам разработчиков, может разгоняться всего за 5,9 секнуды.

Эстонская стартап-компания запустила краудфандинговую кампанию для производства Nobe 100 (ей необходимо собрать около 1,2 миллиона долларов). Nobe это удастся, электрокар, вероятно, вначале появиться в Европе, а затем — в США. Начало продаж ожидается в 2020 году, а стоить такая машина будет около 34 000 долларов.