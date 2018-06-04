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McLaren 720S показал разгон до 300 км/ч
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McLaren 720S показал разгон до 300 км/ч 

Auto.Today 42 минуты назад
Фото: Auto.Today
Роскошный спортивный автомобиль 720S от британской компании McLaren показал свои возможности на следующем видеоролике.
Речь идет о невероятном разгоне модели, а именно достижению 0-300 километров в час, во время которых McLaren 720S показывает свое безумство. По официальным данным максимальная скорость, которой может достигает автомобиль приравнивается к 341 км/ч. При этом ему необходимо всего 2,9 секунды, чтобы с места ускориться до первой сотни и примерно 7,8 секунды, дабы преодолеть отметку в 200 км/ч. В качестве оснащения для McLaren 720S используется двухтурбинный 4,0-литровый двигатель V8, способный производить 710 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Главным конкурентом модели может стать Lamborghini Aventador SV J, оснащенный 6,5-литровым V12, обеспечивающим 800 лошадиных сил.
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