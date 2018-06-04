В Новосибирске вернули к жизни спорткупе Marussia B1

Новосибирская компания VIP-Service восстановила спорткупе Marussia B1. Машина с двуцветным окрасом кузова принадлежит ее владельцу Александру Сердцеву . Речь идет о двухдверке B1-9, которая с 2013 года использовалась как тестовый автомобиль и промокар, пишет RCI News | Russian Car Industry во «ВКонтакте».

Спорткупе Marussia B1 укомплектовано «ниссановским» 3,5-литровым атмосферным двигателем V6, который выдает 244 лошадиные силы, и автоматической трансмиссией. Спорткар с такой силовой установкой разгоняется до «сотни» за пять секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.

В ноябре прошлого года появилась информация о том, что VIP-Service выкупила шесть прототипов Marussia Motors и намерена начать их восстановление. Среди них: купе B1 и B2, родстер B1, прототип B3, который существует только в каркасе, без агрегатов, и кроссовера F2. Компания планировала полностью переделать интерьеры и заново перекрасить кузова всех машин.

Помимо этого, Александр Сердцев планировал выкупить права на бренд Marussia и возобновить производство спорткаров в Сибири или Италии.