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Видео: Kia Stinger в битве против Mustang GT не сплоховал
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Видео: Kia Stinger в битве против Mustang GT не сплоховал 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Первый корейский спорт-седан решили выставить на прямую против Ford Mustang GT. Немногие осмелятся поставить на Kia Stinger, но он все же того стоит. И доказал это сразу в нескольких битвах против заслуженного «американца» с пятилитровым мотором.
Правда, не будем забывать, что в арсенале Stinger и полный привод, и турбонаддув, и даже лонч-контроль. С помощью всех этих технологичных наворотов, он запросто расправляется с простым, как доллар, «Мустангом».
Несмотря на такую прыть на прямой, «Стингер» оказывается не так силен на треке. Время на круге у него на пару секунд отстает от показателя «Мустанга». Но все равно стоит признать, что корейский бренд представил крайне любопытный спортивный фастбек.
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