Видео: Kia Stinger в битве против Mustang GT не сплоховал

Первый корейский спорт-седан решили выставить на прямую против Ford Mustang GT. Немногие осмелятся поставить на Kia Stinger , но он все же того стоит. И доказал это сразу в нескольких битвах против заслуженного «американца» с пятилитровым мотором.

Правда, не будем забывать, что в арсенале Stinger и полный привод, и турбонаддув, и даже лонч-контроль. С помощью всех этих технологичных наворотов, он запросто расправляется с простым, как доллар, «Мустангом».

Несмотря на такую прыть на прямой, «Стингер» оказывается не так силен на треке. Время на круге у него на пару секунд отстает от показателя «Мустанга». Но все равно стоит признать, что корейский бренд представил крайне любопытный спортивный фастбек.