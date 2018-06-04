Замаскированный Volvo V60 R замечен во время тестирования 

Компания Volvo представила совершенно новый V60 на Женевском автосалоне и, похоже, уже занялась разработкой высокопроизводительной версии.
Тестируемый прототип сильно замаскирован и не раскрывает основных деталей, однако позволяет увидеть модернизированную тормозную систему, дополненную массивными суппортами. При этом, ожидается, что модель серийного производства получит тонкие изменения стиля, позволяющие отличить её от стандартного автомобиля. Название предстоящего V60 остается неподтвержденным, но поскольку Volvo ранее использовал приставку R на спортивных версиях S60 и V70, вполне вероятно, что перед нами Volvo V60 R. Технические характеристики остаются в секрете. Предыдущие отчеты указывают, что замены для S60 и V60 будут гибридными или полностью электрическими, и в качестве оснащения получат модернизированный бензиновый и улучшенный электрический двигатели. Также новинка может стать более мощной, нежели гибридный V60 T8 Twin Engine.