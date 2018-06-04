6 забракованных отечественных внедорожников, которые нам бы очень пригодились

Спрос на доступные отечественные вездеходы по-прежнему сохраняется, несмотря на популярность кроссоверов и бюджетных легковушек сегмента B. А ведь российская автомобильная промышленность реализовала далеко не все проекты серьезных «проходимцев».

Если дороги запружены «Солярисами» и «Кретами», то это не означает, что забыты олдскульные внедорожники. Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, в топ-25 популярных автомобилей в России входит Lada 4x4 ("Нива") и Chevrolet Niva . Подобная техника все еще интересна и в этой связи вспоминаются экспериментальные разработки, которые не дотянули до конвейера.

УАЗ-3165 «Симба»/3165М

"Буханка" — автомобиль вечный! Он подобен вековому утесу, которая не всякая волна сточит, и это не метафора. Достаточно вспомнить историю с разработкой ее преемника, который так и не появился в серийном производстве и не отправил в прошлое оффроудный ретромикроавтобус. Концептуальный УАЗ-3165 «Симба» 1999 года объединял в себе начинку модели 3162 и минивэноподобный кузов, а главными его преимуществами были девять посадочных мест (вариант с удлиненным на 250 мм задним свесом вмещал 13 человек) и отличная проходимость.

Частные владельцы, начиная обычными пользователями и заканчивая джиперами, ищущими основу для строительства экспедиционника, оценили бы его по достоинству. Кроме того, автомобиль наверняка смог бы заменить Буханки в рядах скорой помощи, благо предусматривался соответствующий медицинский вариант с индексом 27722, а также был бы востребован в формате доступного грузовика 2365 с бортовой платформой. В 2003-м появился обновленный концепт 3165М с куда более презентабельным обликом в духе «Патриота» и общими агрегатами. Предусматривался и бензиновый, и дизельный двигатель, а также возможность установки на раму кузовов разного назначения. Увы, несмотря на интерес потенциальных клиентов, все закончилось изготовлением двух опытных образцов.

ГАЗ «Атаман»

По количеству нереализованных проектов внедорожников нижегородская компания удерживает первое место среди отечественных брендов. Сие обстоятельство особенно печально, учитывая разнообразие и смелость газовских проектов. Полагаем, что интерес к некоторым экспериментальным машинам, доведенным до товарной кондиции, существовал бы по сей день.

Конечно, не все ГАЗы срывали аплодисменты — достаточно вспомнить чудовищный по своей нелепости пикап 2307. Кабину взяли у грузовика 3307, а «лик» — у ГАЗ-31029 «Волга», что сочеталось между собой не лучшим образом. Контрольный выстрел делала низкая посадка, легковые колесики и задний привод. Агрегатная часть представляла собой интересную «солянку»: опытный 3,0-литровый бензиновый двигатель, волговская коробка передач и передняя подвеска, а также оригинальная рама. Очевидно, создатели подсмотрели формат у пикапостроения Нового Света, где практикуется выпуск заднеприводных версий, гораздо лучше себя чувствующих на твердом покрытии. Но в Штатах подобные исполнения являлись начальной ступенью, а у нас об основной версии вспомнили позже.

В результате уродец канул в Лету, а вот у его преемника ГАЗ-2308 «Атаман» образца 1996 года были все шансы стать народным любимцем: на сей раз трак длиной 5060 мм и с колесной базой, равной 3100 мм, вооружился неразрезными мостами и, что особенно интересно, полным приводом, но не примитивный парт-тайм, а дифференциальную схему с возможностью блокировки. Запустить в серию планировали в ноябре 2000 года, но этого так и не произошло — лишь изготовили опытную партию из нескольких десятков грузовиков грузоподъемностью 800-1000 кг.

ГАЗ «Атаман Ермак» и «Атаман-II»

Кузов с грузовой платформой в определенной степени ограничивал целевую аудиторию машины, поэтому логичным образом в качестве поддержки был разработан вариант «Атаман Ермак». Этот грандиозный внедорожник имел те же габариты, что и пикап, но позволял разместит в салоне десять человек и казался еще огромнее из-за кузова универсал и непомерного роста, превышающего 2 м.

Со второй итерацией, названной «Атаман II» и представленной в сентябре 1999 года, вообще получилась печальная история. Автомобиль вышел куда более вычурным, нежели нарочито грубый предшественник, хотя за дизайном «инопланетный хомяк-монстр» скрывались наработки из арсенала первых «Атаманов».

Тезок роднил передний мост на пружинах и задний, подвешенный на рессорах, а отличали, в частности, куда более скромные габариты (длина — 4690 мм, база — 2820 мм), которые относили SUV второй версиии к среднеразмерникам, и другая раздаточная коробка. Образец внедорожника изготовила американская компания Venture Industries. Серийный вариант собирались начать выпускать ориентировочно в 2003-2004 году. Увы, ключевое слово здесь — собирались…

ГАЗ-3106 II В 2000 году ГАЗ приобрел холдинг «Базовый элемент», списавший в архив перспективные разработки в рамках снижения расходов. Тем удивительнее, что внедорожник с прежним индексом вернулся в 2003 году, и вот он-то имел все шансы стать звездой российского рынке. В отличие от грубого «Ермака» и чрезмерно своеобразного «Атаман-II» машина получилась сдержанной и лаконичной, при этом максимально функциональной и сравнительно современной, насколько это было возможно.

Длина ужалась до 4570 мм, а колесная база — до 2670 мм. Тем интереснее оказывалось увеличение ширины и высоты до 1960 и 1880 мм соответственно. Внедорожник сохранил рамную конструкцию и неразрезные мосты, но сзади применили пружины. Постоянный полный привод, потенциально делавший внедорожник привлекательнее для более широкой аудитории, нежели UAZ Patriot с парт-таймом, сохранился. Планировалась широкая палитра модификаций и двигателей, а в 2005-м компания выкатила обновленный прототип. Но — снова холостой выстрел. Сперва ставку сделали на выпуск индийского вездехода Mahindra Marshal , а затем отказались и от этой идеи, переключившись на коммерческую технику.

"Москвич-2150"

Обратившись к делам давно минувших дней и нырнув в океан нереализованных проектов АЗЛК, мы обнаружим «Москвич-2150» — машину, напоминавшую Suzuki Samurai , которая просто обязана была появиться! Вездеход представлял собой эволюцию экспериментального внедорожника 415 с мягким верхом и 416 с жесткой крышей. Соответственно, преемники этих советских внедорожников несли индексы 2150 и 2148. Ходовая часть осталась прежней, с неразрезными мостами на рессорах, зато 407-й мотор сменил агрегат от «Москвич-412» объемом 1,5 л мощностью 75 л.с..

Но, во-первых, требовалась доработка конструкции и дополнительные производственные мощности — в качестве сборочной площадки рассматривался завод в Кинешме. А, во-вторых, на роль народного внедорожника была выбрана и конструктивно куда более оригинальная «Нива». Разработка АЗЛК руководство страны не впечатлила. Жаль, ведь старый «Москвич» собрал бы вокруг собственной персоны армию поклонников, да и индустрия тюнинга наверняка подтянулась бы со временем.