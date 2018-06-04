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Новый BMW X5 2019 мчится в Париж
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Новый BMW X5 2019 мчится в Париж 

Allroader.ru 36 минут назад
Фото: Allroader.ru
Как известно, Парижский автосалон 2018 года недосчитается многих больших имен мирового автопрома. О своем намерении пропустить это мероприятие уже сообщили Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lamborghini, Ford, Mitsubishi, Nissan и Volvo. Не исключено, что этот список еще вырастет и тогда Парижское автошоу сможет соперничать по представительности с Московским автосалоном.
Но, к счастью для устроителей французского биеннале, такие мастодонты как BMW, Toyota и Mercedes-Benz свое участие подтвердили, как и ряд более мелких производителей из Японии, плюс вся французская «грядка» из Groupe PSA. Более того, баварский автогигант сегодня сообщил, что Парижский автосалон 2018 станет площадкой некоего «большого дебюта» BMW.
Именно об этом заявил изданию CarBuzz официальный пресс-секретарь компании, скрыв однако, все подробности. Так что бы это могло быть? На самом деле, возможностей масса, однако наиболее вероятной из них является презентация «в металле» четвертого поколения большого кроссовера BMW X5 2019, пиар-кампания по поддержке которого уже стартовала с первым видео, подчеркивающем расширенные внедорожные способности новинки.
Производитель обещает «уникальные среди всех конкурентов» технологии шасси и подвески нового BMW X5, которые обеспечены преимуществами новой архитектуры CLAR. Кроссовер станет заметно крупнее, но при этом легче.
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