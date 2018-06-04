50 суперкаров поучаствовали в автогонке «Московская миля» в Дмитрове

Ferrari, Nissan, Porsche, Bentley, Гонка «Московская миля» состоялась в эти выходные в подмосковном Дмитрове, в ней приняли участие 48 пилотов на 50 автомобилях известных марок: Lamborghini BMW , Mercedes, Audi Chevrolet , говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«2-3 июня на Дмитровском автополигоне прошла гонка «Московская миля», в которой суперкары с мощностью двигателей свыше 400 лошадиных сил соревновались на прямой, длиной 804 метра. Самую высокую скорость на дистанции показал Nissan GT-R , разогнавшийся до 319 километров в час», — говорится в сообщении.

Организаторами соревнования выступили правительство Москвы , YouTube-канал DSC OFF и команда RDRC. Главной целью гонки было привлечение внимания к безопасности дорожного движения: заезды должны проходить только на специально подготовленных трассах, но не дорогах общего пользования.

Автомобили были поделены на четыре класса — GT1, GT2, GT3, GT4, в зависимости от времени прохождения дистанции в 804 метра (1/2 мили). Самый низкий допустимый показатель — 21 секунда, самый высокий предполагаемый — 13,5 секунды. Максимально близко к верхней планке приблизился Nissan GT-R R35 GoshaTurboTech Lucifer (1,5 тысяч лошадиных сил).

Старты получились напряженными, борьба между участниками шла на протяжении всей дистанции, и потенциально более быстрые машины не всегда могли опередить своих соперников. В результате первое место занял Сергей Смородин на Nissan GTR 35 Extreme Turbo, вторым к финишу пришел Марк Романов на Porsche 911 Turbo S GoshaTurboTech, третьим — Андрей Тюриков на Nissan GT-R R35 GoshaTurboTech Lucifer.

«Этим мероприятием мы хотели показать, что безопасность и взаимоуважение на дороге — превыше всего. Участники заездов соревновались на специально оборудованной территории, а не на улицах города и вокруг жилых домов, подвергая опасности жизни и здоровье других водителей и пешеходов», — отметил сотрудник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.