Более 1500 зрителей наблюдали за гонкой «Московская миля» с 50 суперкарами

Гонка «Московская миля» прошла на Дмитровском автополигоне. В заездах участвовали 48 пилотов на 50 автомобилях, за которыми наблюдали более 1500 зрителей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Суперкары мощностью двигателей более 400 лошадиных сил состязались на дистанции 804 метра (1/2 мили). Организаторы мероприятия хотели напомнить, что гонки могут проходить только на специально подготовленных трассах, а не на дорогах общего пользования. Таким образом, они планировали привлечь внимание к безопасности дорожного движения.

Автомобили поделили на четыре класса в зависимости от времени прохождения дистанции. Самый низкий допустимый показатель — 21 секунда, самый высокий — 13,5 секунды. Максимально близко к верхней планке приблизился Nissan GT-R R35 GoshaTurboTech Lucifer Андрея Тюрикова (1500 лошадиных сил): он преодолел дистанцию за 14,6 секунды.