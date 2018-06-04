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Toyota Supra 1990-х годов все еще способна вызвать восхищение
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Toyota Supra 1990-х годов все еще способна вызвать восхищение 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Оригинальная Toyota Supra, выпущенная в прошлом веке, во время передвижения по общедоступным дорогам собрала вокруг себя огромное количество людей.
Автомобиль, путешествующий в Бирмингеме, Великобритания, благодаря звучанию выхлопной системы и роскошному внешнему виду мгновенно привлек внимание жителей, заставив их снимать все происходящие на гаджеты.
Toyota Supra четвертого поколения выпускалась в Японии с 1993 по 2002 год. Первоначально модель использовала 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель в двух вариантах: атмосферный агрегат мощностью 220 лошадиных сил и турбомотор, обеспечивающий 320 лошадиных сил. Двигатели соединялись с пятиступенчатой и шестиступенчатой механическими коробками передач соответственно, в то время как четырехступенчатый автомат предлагался опционально.
Напоминаем, весной этого года в рамках автосалона в Женеве компания представила GR Supra Racing Concept, обладающий отличительным дизайном.
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