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Объявлен розыгрыш испытания новейших спорткаров на премии «Спорткар года 2018»
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Объявлен розыгрыш испытания новейших спорткаров на премии «Спорткар года 2018» 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Журнал «Автомобили» разыгрывает 10 «штурманских мест», предоставляя шанс победителям розыгрыша испытать спорткары, участвующие в Ежегодной Национальной Премии «Спорткар года — 2018», в команде с профессиональными автогонщиками. Летом на Подмосковном автодроме ADM Raceway, двенадцать новых спорткаров будет бороться за право получить титул «Лучший спортивный автомобиль 2018 года». В конкурсе будут участвовать машины классов M, RS, R, Sport, Turbo и других.
С подробными условиями розыгрыша и правилами участия можно ознакомиться на странице конкурса.
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