С конвейера завода компании Ford в Елабуге сошел 150-тысячный Ford Transit

Ford Sollers сообщает о достижении новой вехи в российском производстве автомобилей Ford. С конвейера завода компании в Елабуге сошел 150-тысячный автомобиль. На современном предприятии, расположенном в Особой экономической зоне «Алабуга», в настоящее время по технологии полного цикла — со сваркой и окраской кузовов — производятся среднеразмерный кроссовер Ford Kuga , легендарный 7-местный внедорожник Ford Explorer и различные версии легкого коммерческого автомобиля Ford Transit . Юбилейным автомобилем стал Ford Transit, предназначенный для корпоративного автопарка. Фургоны, шасси и микроавтобусы Ford Transit, а также специальные версии на их основе, выпускаемые с привлечением сертифицированных кузовостроителей, являются лидерами продаж в сегменте легких коммерческих автомобилей иностранных брендов в России. Символично, что именно Ford Transit был первой моделью, которая встала на конвейер завода в 2012 году. В настоящее время версии специального и социального назначения на базе Ford Transit используются в самых разных сферах российского бизнеса, а также социальными службами. Производство на высокотехнологичном заводе Ford Sollers в Елабуге стартовало в январе 2012 года, когда на конвейер предприятия встал Ford Transit. Позже модельную гамму производимых автомобилей расширили Ford Explorer и Ford Kuga. Завод и выпускаемая им продукция полностью соответствуют глобальным стандартам качества Ford. Все выпускаемые в России модели Ford прошли комплексную адаптацию к российским климатическим и дорожным условиям, — они получили улучшенную антикоррозийную обработку, «зимний пакет» опций, возможность потреблять 92-й бензин. Русифицированная мультимедийная система SYNC 3 позволяет отдавать команды голосом на русском языке.

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