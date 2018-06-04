Lifan X80 или чего боится Toyota Highlander?

И свершится вскоре чудо! Долгожданный Lifan X80 доберется, наконец, до российского покупателя. Продажи «китайца» начнутся во второй половине этого года, хотя появиться в России он должен был уже давно.

Официальное знакомство с новым флагманом компании Lifan состоялось еще в 2016 году, но лишь в марте 2017 он вышел на «родной» рынок Китая. Завоевав признательность и большой спрос местных покупателей, Lifan X80 нацелился покорить российских автолюбителей. Изначально старт продаж в нашей стране намечался на осень 2017, но затянувшееся строительство завода поломало планы компании и сроки выпуска автомобилей пришлось передвинуть на год.

Чем же так интересен новый кроссовер, что его с нетерпением ждут? Все просто — Lifan X80 это один из немногих полноразмерных семиместных SUV с максимально низкой ценой. Кроме того, X80 очень напоминает Toyota Highlander , причем и по размерам, и по внешнему дизайну. Китайская компания не скрывает, что новый флагман создавался именно по прототипу японского кроссовера и имеет некие схожие черты. Но в целом автомобиль нельзя обвинить в слепом копировании — он самобытен и индивидуален.

Низкая же стоимость китайского внедорожника предрекает хорошую конкурентоспособность на рынке. Многие считают, что новый Lifan способен отбить покупателей у своего же японского образца и уже окрестили X80 «убийцей Toyota Highlander». Внешний вид По габаритам Х80 приближен к прототипу. Колесная база у Лифана и Хайлендера одинакова и составляет 2790 мм, длина и высота у «китайца» чуть меньше: 4820 мм и 1760 мм против 4890 мм и 1770 мм, а ширина немного больше 1934 мм против 1925 мм. Дорожный просвет Lifan X80 — 220 мм.

Спереди Х80 выглядит довольно солидно и серьезно. Напоминая чем-то все тот же Highlander, автомобиль смотрится дорого и стильно. Массивный капот, элегантные светодиодные фары, широкая фальшрадиаторная решетка с горизонтальными линиями и мощный бампер со светодиодными противотуманками ничем не выдают китайские корни. Из изменений стоит отметить исчезновение значка компании с изображением парусника. Теперь вместо него красуется яркая и примечательная надпись «LIFAN».

Сбоку кроссовер смотрится не менее основательно. Без малого пятиметровый гигант имеет спортивный и динамичный вид благодаря длинному капоту, восходящей линии подоконника и сужающимся к корме стеклам, продолговатой крыше со спойлером на конце, широким дверям и массивным аркам, оригинальным выштамповкам на заднем крыле и вдоль кузова, а также контрастным накладкам, широкому обвесу и боковой подножке.

А вот единственно предложенный 19-дюймовый размер колесных дисков смотрится гораздо менее солидно на огромном «паркетнике». Небольшие колеса придают общему виду тяжеловесности и не вселяют особого доверия.

Корма Лифан Х80 вполне внушительна и имеет представительный облик. Компактное стекло, правильная форма багажной двери, которая разделяет широкие светодиодные габаритные фонари и мощный бампер, с аккуратно вписанными трапециевидными накладками выхлопных труб, создают ощущение надежности и уверенности.

Интерьер Салон выполнен максимально качественно и аккуратно для китайского кроссовера. Передняя панель маскируется под кожу и прошита темными нитками. Деревянные вставки придают солидности.

Приборная панель полностью виртуальная, но крайне неудобная. Дело в том, что на циферблатах нет стрелок, и отслеживать показатели приборов сложно. А спидометр так и вовсе лишен оцифровки и имеет лишь начальную цифру 0 и конечную 240, между ними — пустота. Да, в центре приборов есть небольшое табло с данными, но знаки там мелкие и пользоваться ими в пути очень некомфортно.

Центральная консоль вкупе с воздуховодами интересна и необычна. Большое скопление кнопок на ней странно диссонирует с практически незанятым центральным тоннелем. Тут есть только табличка с логотипом, рычаг КПП, две пустых кнопки в парах с включателями подогревом сидений и кругляш климатической установки. Полезное же пространство как место под телефон или ниша для мелочи отсутствуют полностью — печальная и довольно неудобная особенность.

Управление мультимедийной системой осуществляется с помощью сенсорного восьмидюймого экрана, возвышающегося над центральной консолью. Дисплей закрыт элегантным навесом. Мультифункциональный руль регулируется настройками и выполнен в приятном стиле. Салон отделан качественными (насколько это возможно для китайского автомобиля) материалами. Кожа, пластик, декоративные вставки из дерева и алюминия — все хорошо подогнано и прошито.

Передние сиденья имеют богатый функционал настроек, включающий систему вентиляции, но вот подушка, как и у многих «китайцев», короткая, а угол ее наклона никак не регулируется. Боковая поддержка есть, но слабая и малоэффективная.

Пассажирам второго ряда места хватит с лихвой. Удобно и свободно здесь будет даже втроем благодаря отсутствию трансмиссионного тоннеля. Диван разделен в пропорции 60/40, спинка меняет угол наклона, а сиденья регулируются в продольном положении. Есть тут и отдельный пассажирский блог управления климат-контролем вкупе с потолочными воздуховодами. А подлокотник продуман плохо. Угол его наклона не регулируется и «висеть» в правильном горизонтальном положении он может лишь при строго вертикальном состоянии спинки кресла, что, в свою очередь, совсем неудобно для пассажиров.

На третьем ряде сидений поместиться могут лишь китайцы, ну или подростки. Взрослому человеку крайне сложно туда забраться, потом выбраться, да и сидеть придется в позе скрюченного кузнечика.

Багажник Лифан Х80 вмещает порядка 580 литров (при загрузке под потолок) при семиместной раскладке, 1100 литров со сложенным третьим рядом сидений и 2100 литров при складывании второго ряда. Спинки кресел в «разборном» варианте ложатся полностью горизонтально и образуют собой ровную поверхность. Под фальшполом — лишь небольшой органайзер под инструменты. Запасное колесо «спрятано» под бампером. Технические характеристики Lifan Х80 — это переднеприводный полноразмерный кроссовер, «поставленный» на такую же подвеску, что и Toyota Highlander: спереди стойки McPherson, сзади независимая двухрычажка, дисковые тормоза. Полного привода пока нет, хотя есть шанс, что производитель его, все-таки, внедрит в качестве опции.

Двигатель для России предназначен только один — двухлитровый бензиновый турбомотор китайского производства с отдачей в 192 л. с. и 286 Нм. В паре с ним будет трудиться механическая шестиступка в базовой комплектации и классический шестиступенчатый автомат в топовом варианте. Тест-драйв

Китайский «паркетник» еще не прошел сертификацию в России, поэтому проверить его на наших дорогах пока не получилось. Но Х80 неоднократно испытывали на автополигонах, где он предстал с разных сторон.

Несмотря на то, что салон выполнен качественными материалами, внутри нового автомобиля присутствует легкий «китайский» запах фенола. Стоит надеяться, что он со временем выветривается. Пластик центральной консоли и тоннеля не внушает надежд на долговечность. Он легко царапается и протирается. А вставки дерева и алюминия скрипят уже на начальном пробеге.

Приборы и мультимедийный экран жутко бликуют на солнце. Принимая во внимание и без того сложное считывание показателей из-за неудобного дизайна, разглядеть хоть что-то порой бывает невозможно.

Сиденья, обтянутые кожзамом, очень скользкие, а слабая боковая поддержка не справляется со своей задачей. Поэтому на поворотах придется хвататься за все подряд, чтобы усидеть на месте. По комфортабельности Лифан очень неплох. Хорошая обзорность, удобное расположение водителя и пассажиров, большой багажник при сложенном третьем ряде сидений — все это идет в зачет китайскому кроссоверу.

Мотор обладает достаточной мощностью, но туговат на ускорениях и обгоне. Это следует учитывать и продумывать резкие маневры заранее. Подвеска очень достойно справляется с большими ямами и серьезными препятствиями, а вот мелкие неровности донесет до водителя и пассажиров в полном объеме. Рулевое колесо практически не обладает обратной связью, оно легковесно, как и на большинстве китайских машин. Даже увеличение скорости не добавляет рулю «чувствительности», а хотелось бы.

Внедорожные качества переднеприводного кроссовера ограничиваются лишь высоким клиренсом, отключаемой системой стабилизации и ассистентом спуска с горы. Цена Лифан Х80 Но все недостатки Lifan Х80 меркнут при озвучивании стоимости. Ну разве можно еще где-то приобрести столь могучий, статный и стильный семиместный кроссовер по цене от 950 тысяч рублей? Именно отталкиваясь от этой суммы в базовом варианте, Х80 продается в Китае. Топовая же версия стоит там около 1 300 000 р. Собираясь на российский рынок, компания не планирует увеличивать стоимость флагмана, и это радует. Если так оно и будет, то «восьмидесятка» действительно может отбить покупателей у других производителей SUV. В частности, у прототипа — Хайлендера.

Lifan Х80 не идеален. Да, он скрипит в салоне, «тормозит» на ускорении и обладает многими мелкими недостатками, но за ту цену, что просят за него производители, на все это можно с легкостью закрыть глаза. А если кроссовер «разживется» еще и на полный привод, то, безусловно, покорит покупателей доступностью и функциональностью.