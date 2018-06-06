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Марка Hyundai привезла в Россию обновленный микроавтобус H-1
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Марка Hyundai привезла в Россию обновленный микроавтобус H-1 

Motor.ru 31 минуту назад
Фото: Motor.ru
Компания Hyundai вывела на российский рынок обновленный микроавтобус H-1. Стоимость модели составляет от 2 079 000 до 2 389 000 рублей.
От предшественника рестайлинговый автомобиль можно отличить по иной решетке радиатора и другим фарам головного света. В базовое оснащение модели входят фронтальные подушки безопасности, аккумулятор повышенной емкости, кондиционер с раздельным управлением для передней и задней частей салона, обогрев руля и сидений, а также аудиосистема с шестью динамиками.
Также в оснащение модели входит круиз-контроль, аудосистема с USB, Bluetooth и возможностью управления на руле, парктроники и камера заднего вида, кожаная отделка салона.
Микроавтобус предлагается с дизельным двигателем, который доступен в модификациях мощностью 136 и 170 лошадиных сил. Первый из них работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, а второй — с пятидиапазонным «автоматом».
На рынке Южной Кореи у модели есть модификация в виде дома на колесах, однако в России такой автомобиль не продается. Такая машина имеет подъемную «палатку» на крыше, холодильник, душ, плиту, проектор для просмотра фильмов и солнечную панель, которая подпитывает запасную батарею.
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