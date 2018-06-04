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Такой дрэг-битвы еще не было: Bugatti Chiron против Veyron SS
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Такой дрэг-битвы еще не было: Bugatti Chiron против Veyron SS 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Этот неловкий момент, когда приезжаешь на гонку на своем роскошном суперкаре Bugatti Veyron SS, а твоим соперником становится еще более совершенный Bugatti Chiron.
Пользователи сети указывают конкретные различия в технических характеристиках Bugatti Chiron и Veyron SS. У соперников схожие двигатели W16, однако у Chiron более эффективная турбина. Таким образом, если в разгоне до 100 км/час разница невелика (и у того, и у другого авто показатель составляет около 2,5 секунд), то на скорости от 100 км/час до 200 км/час разница уже существенна: 6,5 сек против 7,3 сек.
Увы, Bugatti Veyron SS предсказуемо уступил своему младшему брату даже в базовой комплектации. Впрочем, не так сильно: речь идет о долях секунды.
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