Такой дрэг-битвы еще не было: Bugatti Chiron против Veyron SS

Этот неловкий момент, когда приезжаешь на гонку на своем роскошном суперкаре Bugatti Veyron SS, а твоим соперником становится еще более совершенный Bugatti Chiron

Пользователи сети указывают конкретные различия в технических характеристиках Bugatti Chiron и Veyron SS. У соперников схожие двигатели W16, однако у Chiron более эффективная турбина. Таким образом, если в разгоне до 100 км/час разница невелика (и у того, и у другого авто показатель составляет около 2,5 секунд), то на скорости от 100 км/час до 200 км/час разница уже существенна: 6,5 сек против 7,3 сек.

Увы, Bugatti Veyron SS предсказуемо уступил своему младшему брату даже в базовой комплектации. Впрочем, не так сильно: речь идет о долях секунды.