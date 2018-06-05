Без «понижайки» нам не надо! Land Rover останавливает продажи Discovery 5 Si4

Об этом сайту Kolesa.ru сообщили в российском представительстве компании

В декабре 2016 года когда в России проходила статическая презентация Land Rover Discovery 5 (напомним, что цифрой 5 маркируется Discovery третьего поколения), высокопоставленные менеджеры российского представительства сообщали нашему сайту, что компания планирует продавать в России версию Discovery 5 без понижающей передачи в раздаточной коробке.

Продажи внедорожника стартовали весной 2017 года в двух модификациях: с дизелем TDV6 и бензиновым Si6. Оба агрегата хорошо знакомы нам ещё по второму поколению внедорожника, которое шло на рынке сначала под названием Discovery 3, а затем — и Discovery 4. И если для исполнения Si6 версия без понижающей передачи в раздаточной коробке предусмотрена не была, то у TDV6 такая версия была — речь о комплектации S. Это базовое исполнение было доступно к заказу сразу же, как только Discovery 5 вышел на наш рынок.

Несмотря на существенную разницу в цене между комплектациями S и SE — к ней в комбинации с модификацией TDV6 уже полагалась «понижайка», машину почти никто не брал. Так, в этом году на неё нашлось только шестеро покупателей. И это при том, что Discovery 5 TDV6 S по прайсу, вступившему в действие с 1 мая 2018 года, стоит от 4 194 000 руб., а Discovery 5 TDV6 SE — уже 4 870 000 руб. Не нужна, стало быть, нашему рынку «бедная» версия Диско!

Логично, что именно это отсутствие интереса к «кроссоверному» Discovery 5 убило и бензиновую версию Si4, которую запустили в России только в марте. Дело в том, что у Si4, под капотом которой стоит 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, во всех комплектациях в раздаточной коробке — только межосевой дифференциал, и никакой «понижайки». Ни в марте, ни в апреле представительство не отгрузило дилерам ни одного экземпляра Discovery 5 Si4. А вот в мае по данным компании было востребовано аж семь машин. Много это или мало?

Интересно, что самая дорогая Si6, за которую в базовой комплектации S просят от 4 452 000 руб., продаётся немногим лучше, а, точнее, даже хуже. В первые четыре месяца этого года было продано 9, 1, 7 и 2 машины. Однако, Si6 на рынке оставляют, а вот Si4 в версии 2019 модельного года заказывать уже не будут. Очевидно, дело в существенно более низкой марже версии Si4. Между тем, у россиян остаётся возможность заказать Discovery 5 TDV6 без «понижайки» — комплектацию S выводить с рынка не планируют.

Отметим, что после смены поколений Discovery 5 никак не может вернуться к прежним объёмам продаж. Лидером бренда по итогам первых четырёх месяцев остаётся Range Rover (649 шт.), за ним следуют Range Rover Velar (570 шт.), Range Rover Sport (539 шт.), Discovery Sport (455 шт.) и Range Rover Evoque (390 шт.). А вот Discovery 5 с результатом 284 проданных машины занимает последнее место.

Из всего сказанного, вероятно, не следует, что именно владельцы Discovery 5 чаще всего погружаются в грязь, форсируют броды и буераки. Однако небольшая, но устойчивая аудитория, для которой всё ещё важны повышенные свойства на бездорожье, обёрнутые в люксовые опции, материалы, комфорт, очевидно концентрируется именно вокруг этой модели.

По материалам: www.kolesa.ru