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Фотошпионы «засветили» электрический кросс-хэтч Geely Emgrand GSe
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Фотошпионы «засветили» электрический кросс-хэтч Geely Emgrand GSe 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Не так давно китайская компания распространила изображения своего нового электрического автомобиля Emgrand GSe. Не прошло и месяца, как живой автомобиль засветился перед фотошпионами.
Фотографии новинки засветились на известном портале Carnewschina. Судя по ним, электрокар действительно очень сильно похож визуально на кросс-хэтч Emgrand GS с классическим двигателем внутреннего сгорания, однако есть и отличия: электрическая версия получила обтекаемую решётку радиатора и новый передний бампер.
Как для своего сегмента, электрический Emgrand GSe оснащается достаточно мощным электромотором мощностью в 163 лошадиные силы. Вес батарей составляет 380 килограмм, и их энергии хватает приблизительно на 353 километра пути, однако, если неспеша следовать со скоростью 60 километров в час, то запас хода вырастает до 460 километров. От бортовой розетки кросс-хэтч заряжается 9 часов, от специальной быстрой зарядки электрокар можно зарядить до 80% за 30 минут.
К слову, в России Emgrand GS был представлен в рамках Московского автосалона ещё в 2016 году, для нашего рынка было выбрано название Emgrand Cross. Продажи этой модели постоянно переносятся, однако, как мы сообщали ранее, марка всё-таки планирует вывести модель с бензиновым мотором на наш рынок, чтобы навязать конкуренцию Lada Xray, которая продаётся по цене от 629 900 рублей и Renault Sandero Stepway, купить которую можно по цене 689 990 рублей.
На фото: Geely Emgrand GS  Что же касается стоимости электрического Emgrand GSe, то по данным наших зарубежных коллег, автомобиль будет оценен приблизительно в 110 000 юаней (около 1 060 000 рублей).
Официальная презентация этого электрокара состоится уже 9 июня.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что кросс-хэтч Geely Emgrand GS доберется до России в этом году.
По материалам: www.kolesa.ru
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