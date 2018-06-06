Определились самые популярные в России внедорожники с пробегом

Исследование по кроссоверам и внедорожникам охватило период с января по апрель 2018 года.

Однако для начала приведем общие цифры. Аналитики узнали, что за первые 4 месяца на территории страны было реализовано почти 345 тысяч кроссоверов и внедорожников с пробегом (это 2,8 процента больше, чем за аналогичный период минувшего года).

Несмотря на некоторое падение продаж, пальму первенства продолжает удерживать LADA со своей моделью 4 х 4. За период исследований было куплено 28 400 единиц данного автомобиля.

Вторую позицию специалисты присудили Chevrolet Niva. За 4 месяца этой марке отдали свое предпочтение 22 тысячи покупателей, что превысило показатели первого отрезка 2017 года на 3,8%.