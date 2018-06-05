Российский ТОП-5 полноприводных внедорожников до 1 млн рублей

Автоэксперты обозначили ТОП-5 внедорожников, способных применяться в спартанских условиях.

На первое место автоэксперты поместили российскую автомодель LADA 4x4. За машину с 1,7-литровым мотором на 83 л.с. и пятиступенчатой МКПП нужно заплатить 469900 рублей. Примечательно, что даже в самой дорогой комплектации, данная автомодель не будет стоить целый миллион.

Второе место за Chevrolet Niva. У этой автомодели ценник варьируется между 578000-723500 рублей.

УАЗ «Хантер» с 2,7-литровым мотором на 135 л.с. по стоимости балансирует между 644900 и 658900 рублей.

УАЗ «Патриот» с аналогичным предыдущей автомодели мотором стоит 719-989000 рублей. А вот Renault Duster с 1,6-литровым мотором на 114 л.с. предлагается от 809990 рублей.

Как мы видим, в рейтинге преобладают российские автомодели. Все они отличаются хорошей проходимостью и надежностью. А вот последний Renault Duster — вообще кроссовер.