Ещё
Российский ТОП-5 полноприводных внедорожников до 1 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский ТОП-5 полноприводных внедорожников до 1 млн рублей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты обозначили ТОП-5 внедорожников, способных применяться в спартанских условиях.
На первое место автоэксперты поместили российскую автомодель LADA 4x4. За машину с 1,7-литровым мотором на 83 л.с. и пятиступенчатой МКПП нужно заплатить 469900 рублей. Примечательно, что даже в самой дорогой комплектации, данная автомодель не будет стоить целый миллион.
Второе место за Chevrolet Niva. У этой автомодели ценник варьируется между 578000-723500 рублей.
УАЗ «Хантер» с 2,7-литровым мотором на 135 л.с. по стоимости балансирует между 644900 и 658900 рублей.
УАЗ «Патриот» с аналогичным предыдущей автомодели мотором стоит 719-989000 рублей. А вот Renault Duster с 1,6-литровым мотором на 114 л.с. предлагается от 809990 рублей.
Как мы видим, в рейтинге преобладают российские автомодели. Все они отличаются хорошей проходимостью и надежностью. А вот последний Renault Duster — вообще кроссовер.
Car.ru: последние новости
ТОП-5 советов от автоэкспертов по определению “битого” автомобиля Самые ходовые автомобили подорожали с начала года АвтоВАЗ объявил о начале старта продаж LADA Vesta Cross
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Влетели, и капец»: солист «Градусов» попал в ДТП1
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер41
Проблема с бензином решена400
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Как распознать «битый» автомобиль
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение