Продажи новых автомобилей в России в мае выросли на 18% 

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2018 года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 147,52 тыс. штук, говорится в сообщении Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
За пять месяцев 2018 года было продано 692,87 тыс. автомобилей.
«В мае российский автомобильный рынок продолжил свое уверенное восстановление с улучшением на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Суммарный прирост объема продаж в первые пять месяцев текущего года находится у отметки в 20% — существенный шаг вперед по сравнению с 5% ростом, показанным в 2017 году. Этот обнадеживающий тренд отражает позитивную динамику в ритейле в целом, и сопровождается устойчивым ростом потребительской уверенности. В последние недели продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, подсказывающего покупателям не откладывать приобретение автомобиля. Остается выяснить, окажет ли этот фактор обратный эффект на будущее поведение розничных продаж, и до какой степени», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.