Ещё
Продажи новых автомобилей в России в мае выросли на 18%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи новых автомобилей в России в мае выросли на 18% 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2018 года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 147,52 тыс. штук, говорится в сообщении Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
За пять месяцев 2018 года было продано 692,87 тыс. автомобилей.
«В мае российский автомобильный рынок продолжил свое уверенное восстановление с улучшением на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Суммарный прирост объема продаж в первые пять месяцев текущего года находится у отметки в 20% — существенный шаг вперед по сравнению с 5% ростом, показанным в 2017 году. Этот обнадеживающий тренд отражает позитивную динамику в ритейле в целом, и сопровождается устойчивым ростом потребительской уверенности. В последние недели продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, подсказывающего покупателям не откладывать приобретение автомобиля. Остается выяснить, окажет ли этот фактор обратный эффект на будущее поведение розничных продаж, и до какой степени», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
Rambler News Service: последние новости
Названы страны с лучшими и худшими дорогами в мире «АвтоВАЗ» начнет продажи модели Lada Vesta Cross 7 июня Ритейлер «Связной» открыл предзаказы на автомобили Tesla
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого не пустят на Крымский мост
Набиуллина похоронила дешевый бензин325
Проблема с бензином решена407
Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом5
Бензин продолжил дорожать
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение