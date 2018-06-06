Продажи новых автомобилей в России в мае выросли на 18%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2018 года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 147,52 тыс. штук, говорится в сообщении Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За пять месяцев 2018 года было продано 692,87 тыс. автомобилей.