Новый Audi А6 преподает «уроки красоты», чтобы избежать покупки A-Series

Новый Audi А6 отличается тонкими изменениями экстерьера и настоящей революцией в области технологий, что ставит его в один конкурентный ряд с BMW 5 Series и Mercedes E-Class.

Обновленный седан Audi А6 в плане дизайне не очень отличается от своих предшественников и его изменения видны на внешней поверхности четырехдверной модели, что желает ее более актуальной.

Передняя панель A6 во многом напоминает флагманский A8, но существует достаточно различий, в том числе и от стильного A7 Sportback.

В задней части этих трех автомобилей представлены наиболее очевидные вариации среди моделей верхнего уровня Ингольштадта, а их авангардные интерьеры, по существу, вырезаны по одному лекалу.

Как и A7 и A8, новый A6 использует довольно запутанную номенклатуру Audi, основанную на выходе двигателя. Этот конкретный автомобиль, снятый в красивой Вила-Боа-де-Сима в Португалии, имеет значок «55 TFSI», который во всех новых крупных Audi отражает двигатель, генерирующий от 328 до 368 л.с.

Трехлитровый V6 с турбонаддувом выпускает 340-сильный двигатель мощностью 250 л.с. в седане A6, предлагая крутящий момент в 500 Нм с 1370 об/мин и максимальной скоростью 100 км/ч всего за 5,1 секунды.