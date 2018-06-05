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Jeep Renegade после фейслифтинга: смотрим первый тизер
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Jeep Renegade после фейслифтинга: смотрим первый тизер 

Car.ru 30 минут назад
Фото: Car.ru
Renegade после фейслифтинга Jeep готовится показать в начале июня. Говорим мы про европейскую спецификацию.
На данный момент этот одиночный тизер нам предоставляется возможность увидеть лишь слегка изменённый задний фонарь. Что в нём такого? Красный центральный «X» вместо белого.
Благодаря шпионским фотоснимкам ранее можно было кое-что прояснить для себя и в плане передней части компактного внедорожника. Самое интересное там — это фары, которые, видимо, будут выполнены в едином стиле с оптикой Wrangler.
Спешим вас всех обрадовать: фейслифтинг принесёт Jeep Renegade гораздо больше, чем просто незаметные корректировки во внешности. Так, ждём 1,0-литровый мотор с отдачей в 120 лошадиных сил. Кстати, будет положен ещё и 1,3-литровый агрегат в двух конфигурациях: его мощность составит 150 л.с. и 180 л.с. Стоит отметить, что, хотя сегодня вы можете купить Renegade с дизельным двигателем в Старом Свете, материнская компания — Fiat Chrysler Automobiles — объявила о планах по поэтапному отказу от дизелей в Европе с 2021 года.
Обновлённый Renegade дебютирует 6 июня в ходе Туринского автосалона (Италиия). Полная будет раскрыта только во второй половине текущего месяца. Что касается спецификации для США, то она, скорее всего, окажется представлена до конца года.
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