Компания Jeep раскрывает некоторые секреты фейслифтинга Renegade 2019

Невзирая на то, что никто еще не видел обновленной американской Renegade, Jeep намерен раскрыть секреты его европейского собрата.

На данный момент производитель показал слегка измененные задние фонари со свежей графикой, приведя красный «X» вместо белого взгляда уходящей модели.

Корпоративный семислотовый мотив решетки по-прежнему встроен в центр, но остальная часть дизайна кластера прошла незначительное обновление, оставаясь при этом знакомым. Европейцы аналогичный задний фонарь могут увидеть на другом небольшом внедорожнике, бюджетном втором поколении Dacia Duster , но с темой «+» вместо «X».

Наряду с задними фонарями новый внедорожник получит небольшую 1,0-литровую установку с 120 лошадиными силами и более крупный 1,3-литровый мотор, который будет предлагаться в двух версиях: 150 л.с. и 180 л.с.

Сегодня неясно, может ли фейслифтинг означать конец дизельного Renegade или MultiJet на 1,6 литра силой в 120 л.с. и 2.0-литровый MultiJet мощностью 140 л.с., будут оставаться еще некоторое время на рынке.