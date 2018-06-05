Toyota Corolla переходит на новую единую платформу Global One Corolla

Полную реформацию решила устроить компания Toyota Corolla, которая официально объявила о переходе всех моделей на единую платформу Global One Corolla.

Как стало известно ранее, компания сняла с производства несколько моделей сразу, но пообещала обновить и усовершенствовать уже новые автомобили.

Toyota Corolla готовит к дебютному выходу новые модели, которые будут выпущены на трёх не похожих платформах, однако уже с 2019 года во всех автомобилях будет прослеживаться единая архитектура, такой информацией поделился ведущий инженер Йошики Кониши.

По миру компания имеет шестнадцать заводов, которые также перейдут на новую платформу в ближайшее время. Такое скоротечное решение было принято для увеличения интереса среди потребителей и поддержания уже давно сформировавшегося имиджа компании.

Со слов производителя, ранее создание автомобилей основывалось исключительно на заострении на качестве и комфорта для владельцев, сейчас ещё активно будут работать над третьей составляющей — дизайн и презентабельный вид моделей.