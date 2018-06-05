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Следующее поколение Jeep Grand Cherokee использует платформу Alfa Romeo
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Следующее поколение Jeep Grand Cherokee использует платформу Alfa Romeo 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В прошлую пятницу, 1 июня, Fiat Chrysler Automobiles рассказала о своих планах на ближайшие пять лет, в которые возможно войдут как Hellcat-Powered Ram TRX так и «старый» Alfa Romeo GTV.
У FCA есть новые продукты, ускоряющие заполнение новых сегментов, поэтому компания может фиксировать потребительские тенденции, в частности, кроссоверы.
Когда Jeep обновит внедорожник, он получит новую платформу. Текущие основы Grand Cherokee являются старыми — остатки от эпохи Даймлера до банкротства в 2009 году и последующего приобретения Fiat. Тем не менее, в ближайшие пять лет, Jeep получит крупное обновление, и в основе этого нового внедорожника будет та же платформа от внедорожника Alfa Romeo Stelvio и седана Julia.
По словам гендиректора FCA Серджио Маркионе, внедорожник начнет с архитектуры Alfa Romeo и продолжит ее как двухрядный и трехрядный Grand Cherokee.
Еще одним преимуществом нового поколения Grand Cherokee станет больше технологий, таких как способность авто управлять «самолетом 2-го уровня», то есть чтобы все внедорожники тормозили, ускоряли, управляли и меняли полосы движения самостоятельно.
К 2022 году транспортные средства планируют оснастить технологиями 3 уровня управления, подразумевающими автопилот.
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