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Следующий Jeep Grand Cherokee получит платформу Alfa Romeo
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Следующий Jeep Grand Cherokee получит платформу Alfa Romeo 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Jeep Grand Cherokee следующего поколения будет построен на платформе, использованной на кроссовере Alfa Romeo Stelvio и седане Alfa Romeo Giulia. Об этом руководитель концерна Fiat Chrysler Automotive Серджио Марккионе рассказал в интервью журналистам издания Motor Authority. Интервью состоялось в минувшую пятницу, после конференции инвесторов FCA, прошедшей в Италии.
С 2011 года с конвейера в Детройте сходят Grand Cherokee четвертого поколения с заводским обозначением WK2. Свою платформу они делят с Мерседесом М-класса (он же GLE) — ее Grand Cherokee унаследовал еще с тех времен, когда Jeep был составляющей частью концерна DaimlerChrysler.
«Изначально платформа для нового ''Джипа'' создавалась на основе ''альфовской'' архитектуры, которую доработали, чтобы на ее основе можно было создать Grand Cherokee как с двумя рядами сидений, так и с тремя», — сказал Марккионе в интервью Motor Authority.
Конкретные сроки появление нового Grand Cherokee пока не названы, но Марккионе подтвердил, что все работы по платформе уже завершены. Это может означать, что новая модель уже находится в довольно высокой степени готовности. Предполагается, что речь может идти о появлении нового Grand Cherokee в 2020 или даже 2019 году.
Кроме того, в своем интервью Марккионе допустил оговорку о том, что безымянный «трехрядный SUV сегмента E», анонсированный в продуктовом плане компании, будет также называться Jeep Grand Cherokee.
На моделях линейки Grand Cherokee первым появится автопилот. Сперва это будет электроника второго уровня автономности, но к 2021 году должны внедрить более продвинутый автопилот третьего уровня, позволяющий на шоссе не следить за дорогой.
В плане развития до 2022 года значатся и другие любопытные детали — сверхкомпактный кроссовер класса A/B, пикап Jeep, флагманские модели Wagoneer/Grand Wagoneer и четыре электромобиля.
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