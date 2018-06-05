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На вторичном авторынке возникнет дефицит кроссоверов
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На вторичном авторынке возникнет дефицит кроссоверов 

Авторадио 29 минут назад
К концу года на вторичном автомобильном рынке возникнет дефицит наиболее популярных моделей. Об этом пишут сегодня «Известия». За первые 5 месяцев этого года цены на машины с пробегом увеличились в среднем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост зафиксирован у трёхлетних кроссоверов и внедорожников. Это Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Mazda CX-5. По данным аналитиков, средняя цена таких машин на начало мая 2018 года составила 1,49 млн рублей, что на 15% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Второе место занимают пятилетние автомобили С-класса (Ford Focus, Volkswagen Golf), в среднем они подорожали на 14% (525 тысяч рублей). Третью ступень по росту цены занимают трёхлетние бюджетные модели B-класса (Kia Rio, Lada Vesta, Volkswagen Polo). Средняя цена увеличилась на 10% и составляет 450 тысяч рублей.
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