Suzuki. 20 лет в России и 100 лет в мире

Начиная с 2008 года, мировой объем продаж Suzuki значительно увеличился. Основные рынки сбыта — Индия и Япония. Однако японский рынок хоть и большой, но перспективой серьезного роста он не обладает, в отличие от Европы. Именно за счет покупателей из Старого света, Suzuki рассчитывает укрепить свои позиции в мире. По объемам продаж Европа должна стать третьим рынком.

«Мы гордимся позицией, которую занимаем на мировом рыке. В 2017 году рост мировых объемов продаж Suzuki составил 8%, а в Европе — 10%», — говорит генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси.

Что касается России, то в нашей стране компания Suzuki намерена реализовать 6500 автомобилей в 2018 году. «Основной актив компании — наши дилерские центры. Да, у нас были сложные времена, но сейчас мы полностью доверяем друг другу и продолжаем сотрудничать», — объясняет Юта Такахаси. На данный момент дилерская сеть Suzuki насчитывает 54 автосалона в 38 городах России, Казахстана и Белоруссии. Российские клиенты отличаются лояльным отношением к марке Suzuki — более 60% из них совершают повторную покупку автомобиля японской марки. Это говорит о доверии к бренду со стороны наших соотечественников.

В этом году в честь 20-летия присутствие компании в России можно купить строго лимитированную версию популярного кроссовера — Suzuki Vitara 30. Эта модель успешно продается на многих рынках мира уже 30 лет, заслужив доверие покупателей. Специальная версия кроссовера создана на основе мощного и быстрого Vitara S 4WD, под капотом у которого находится турбомотор объемом 1,4л мощностью 140 лошадиных сил.

Кроме того, в этом году отмечается 20-летие производства Suzuki Jimny . Несмотря на скромные размеры, этот автомобиль считается одним из лучших внедорожников в мире!

Что касается планов на будущее, то в четвертой декаде 2018 года, на российский рынок планируется вывести специальную версию кроссовера Suzuki SX4 и обновленный Suzuki Vitara.

А мировые планы японской компании и вовсе грандиозные — до 2020 года планируется показать 20 новых (обновленных) моделей Suzuki! Выход новых автомобилей произойдет в рамках амбициозной программы Suzuki NEXT 100.

Что же значит NEXT 100? Дело в том, что компании Suzuki в 2020 году исполняется 100 лет! Соответственно, после этой даты начинается отсчет второй сотни лет жизни Suzuki! Невероятные цифры.