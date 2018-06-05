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Nissan сообщает о завершении разработки дизельных двигателей
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Nissan сообщает о завершении разработки дизельных двигателей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Производитель заявил, что дизели будут по-прежнему доступны для коммерческих автомобилей, но даже эти двигатели будут поступать от других компаний.
Nissan является последним автопроизводителем, который понимает, что нет будущего для дизельных пассажирских моделей, и компания прекращает разработку этих силовых установок. Инвестиции в инженерную отрасль теперь будут направлены на электромобили.
Nissan уже не продает модели дизельных двигателей в Японии, и компания планирует исключить их из европейского рынка в начале следующего десятилетия. Коммерческие автомобили по-прежнему будут доступны с дизелями, но японский автопроизводитель будет поставлять силовые установки от партнеров, а не строить их собственными силами.
«В Европе, где наши продажи сконцентрированы на дизельных авто, наш импульс электрификации позволит нам постепенно прекратить их реализацию в ходе каждого обновления транспортного средства», — сказал агентству Reuters в мае представитель Nissan.
Nissan вряд ли одинок в решении отказаться от дизельных предложений. Например, Fiat Chrysler Automobiles сделала аналогичное объявление в своем недавнем пятилетнем плане. Тойота тоже пришла к подобному выводу.
Nissan планирует использовать так называемый макет скейтборда на будущих EV, где инженеры размещают как можно большую часть трансмиссии в полу. У установки есть преимущества в виде расширения внутреннего пространства и поддержания низкого центра тяжести. Концепция IMx Kuro Concept на Женевском автосалоне 2018 года показала, как выглядят эти предстоящие модели.
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