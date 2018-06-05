Сегмент LCV-иномарок показал 30-процентный прирост

Сегмент LCV-иномарок показал 30-процентный прирост На 30% за январь-апрель 2018 года в России выросли продажи LCV иностранных брендов, о чем сообщается в исследовании «Автостат Инфо». Известно, что в отчетный период в стране было продано 10 996 таких машин, а годом ранее продажи составляли 8468 ед. Доля сегмента иностранных LCV в объеме всего рынка легких коммерческих авто выросла до 33,7% (против 26% — годом ранее).

Ford Transit возглавляет рейтинг продаж в сегменте LCV-иномарок. За первые четыре месяца текущего года продажи этой модели составили 3026 ед., что на 73% превысило прошлогодний результат (1750 авто). Вторым среди иномарок стал Mercedes-Benz Sprinter . Эта модель в отчетный период разошлась на рынке в количестве 1771 ед., — это на 13% меньше продаж прошлого года (2043 авто). Третье место в сегменте иномарок на рынке LCV занял Volkswagen Caravelle — 870 проданных машин, что на 17,2% превысило результат за январь-апрель 2017 года (570 ед.). В топ-5 моделей сегмента LCV-иномарок попал новый Renault Dokker с результатом продаж в 614 ед., а также Mercedes-Benz V-Класса, объем реализации которого вырос за год на 27%, то есть с 453 до 575 ед. авто.

С начала года и по апрель включительно весь рынок новых LCV вырос в продажах на 0,2%. Аналитики «Автостат Инфо» отмечают, что было продано 32 636 автомобилей этого сегмента, а годом ранее 32 571 ед.