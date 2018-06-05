Audi презентует купе-внедорожник Q8 в Китае

Компания Audi сегодня покажет первый в своей истории купе-внедорожник Q8 на саммите Audi Brand в китайском городе Шензон.

Эта модель больше, чем просто Q7 с купе-подобной наклонной крышей. Q8 станет новым словом в дизайне Audi, который стартовал с флагмана A8 и продолжался с A7 Sportback и A6 Sedan / Avant.

Смелый внешний стиль был пересмотрен в прошлом году не одним, а двумя концепциями, а второй с суффиксом «Спорт», что намекает на приход RS Q8 в следующей линейке.

Помимо того, что внешний вид Q7 значительно отличается от Q7, Q8 также будет представлять собой значительный отход от привычного интерьера, поскольку в центральной консоли будет установлена двойная сенсорная настройка.

Он также может похвастаться новейшей цифровой панелью приборов Audi Virtual Cockpit, а также новейшими техническими игрушками, предлагаемыми Four Rings.