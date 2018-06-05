Audi презентует купе-внедорожник Q8 в Китае 

Компания Audi сегодня покажет первый в своей истории купе-внедорожник Q8 на саммите Audi Brand в китайском городе Шензон.
Эта модель больше, чем просто Q7 с купе-подобной наклонной крышей. Q8 станет новым словом в дизайне Audi, который стартовал с флагмана A8 и продолжался с A7 Sportback и A6 Sedan / Avant.
Смелый внешний стиль был пересмотрен в прошлом году не одним, а двумя концепциями, а второй с суффиксом «Спорт», что намекает на приход RS Q8 в следующей линейке.
Помимо того, что внешний вид Q7 значительно отличается от Q7, Q8 также будет представлять собой значительный отход от привычного интерьера, поскольку в центральной консоли будет установлена двойная сенсорная настройка.
Он также может похвастаться новейшей цифровой панелью приборов Audi Virtual Cockpit, а также новейшими техническими игрушками, предлагаемыми Four Rings.
Как и в других моделях VAG, таких как Lamborghini Urus, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и новый VW Touareg, ожидается, что Audi Q8 будет иметь примерно такой же массив шести— и восьмицилиндровых двигателей, как и вышеупомянутый A8, от которых он унаследует большую часть аппаратного обеспечения.
В 2019 году Q8 получит младшего брата в форме Q4, чтобы конкурировать с BMW X2.