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Презентация Audi Q8 уже сегодня (LIVE!)
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Презентация Audi Q8 уже сегодня (LIVE!) 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Несмотря на свое небольшое опоздание в нише кроссоверов купе, немецкий премиальный бренд Audi возлагает большие надежды на своего первенца в подобном форм-факторе Audi Q8. Сегодня на специальном мероприятии в Шеньжене (Китай) компания покажет модель во всей красе, а мы, на этой страничке, покажем это в прямом эфире.
Audi Q8 — это ответ Ингольштадта на успех BMW X6 и Mercedes GLE Coupe. Базируясь на внедорожнике Q7, новая можель не только продемонстрирует подход разработчиков к автомобилям в таком кузове, но и явит миру очередной виток развития свежей парадигмы дизайна Audi, дебютировавшей с флагманским седаном A8.
В 2017 году производитель показал не один, а целых два концепта Q8 — стандартный и «горячий» Q8 Sport, намекающий на грядущий RS Q8. Внешне кроссовер очень сильно отличается от Q7, но и внутри также произошли серьезные перемены. На центральной консоли в салоне Audi Q8 красуется пара сенсорных дисплеев, а перед водителем раскинется последняя версия полностью цифровой приборной панели Audi.
https://youtu.be/jH3Mo3fS07E
Под обшивкой кузова Q8 скрывается самая современная и технологичная архитектура концерна VAG MLB-Evo, на которой также построены новый Touareg, последнее поколение Cayenne, супер-спортивный Lamborghini Urus и роскошный Bentley Bentayga. Под капотом же кроссовера будут трудиться 6— и 8-цилиндровые силовые агрегаты из ассортимента A8.
Презентация начнется в 14:00 по Москве, оставайтесь с нами и посмотрите все в прямом эфире из Китая!
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