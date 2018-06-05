От одного до шести

В последнее время автопроизводители больше экспериментируют с силовыми установками, типами кузовов и информационно-развлекательными прибамбасами, а вот в отношении ходовой пришли к общему знаменателю: мол, есть четыре колеса — и за сим все, приговор обжалованию не подлежит. Но сперва были сотни и тысячи экспериментов, которые заслуживают самого пристального внимания.

Одноколесный автомобиль

Чарльз Ф. Тейлор (1916-1997) был одним из тех мечтателей, которые уверены, что совершенство конструкции — в ее простоте. Почти всю свою жизнь он посвятил созданию автомобиля с единственным (!) колесом, и у него это, в каком-то смысле, даже получилось: два прототипа, построенных Тейлором, были ходовыми, и он частенько испытывал их на участке дороги перед домом. В 1964 конструктор запатентовал свои творения, но продолжал мечтать о полноценном одноколесном автомобиле (как изображен на фотографии). Увы, построить такой Тейлору так и не удалось.

Двухколесный автомобиль (гирокар)

Гирокар до сих пор кажется чем-то невероятным, даже космическим, а меж тем полностью ходовой экземпляр такой машины был представлен еще в 1914 году статским советником и талантливым изобретателем Петром Петровичем Шиловским. Его автомобиль, массой под три тонны, стабилизировался на двух колесах благодаря гироскопическому эффекту, производимого 600-килограммовым маховиком, и был вполне устойчив даже на крутых виражах. Впоследствии к идее гирокаров приходила компания Ford с их концепт-каром Gyron 1961 года, а также стартап Lit Motors, в модели С1 которого используются два гироскопа. У последнего, кстати, до сих пор есть шансы стать серийным.

Автомобиль с дельтовидным шасси

После Второй мировой войны трехколесные автомобили с дельтовидным шасси были очень популярны в странах Западной Европы: Великобритании, Франции, Испании… Несмотря на чахлые моторы и неустойчивую конструкцию, они дарили ощущение полноценного автомобиля за минимальные деньги, чем подкупили огромное число людей. В Великобритании подобные машины выпускались вплоть до начала XXI века, так как на них был спрос — наверное, больше вызванный традицией (как почитать газету за чашкой кофе с утра), чем здравым расчетом. Сейчас дельтовидная схема встречается, в основном, на моделях автомобилей, которые ведут свое существование от грузовых мотоциклов и моторикш. Но не будем забывать, что первая мотоколяска Карла Бенца тоже была трехколесной.

Автомобиль с «обратной дельтой» шасси

А вот концепция обратной дельты живее всех живых — не в последнюю очередь благодаря Morgan 3-Wheeler, который, несмотря на нескромную цену, успешно продается по сей день. Такая схема устойчивее в поворотах, чем традиционная дельта, но проигрывает ей по площади сцепления колес (а) ведущей оси (в случае с тремя колесами ведущей, обычно, является задняя ось, но есть исключения — например, машина Elio с последнего снимка). С обратной дельтой частенько используется и механизм наклона автомобиля в поворотах, как у мотоцикла — например, на концепте Mercedes F300 Life Jet или на Toyota i-Road.

Ромбовидные автомобили

Такие машины существуют на уровне прототипов, как и гирокары. Об одном из них, Alamagny Rhomboid, мы даже рассказывали нашим читателям. На первый взгляд, у такой схемы нет преимуществ, но это не так: она стабильнее, чем традиционная дельта, но, в то же время, проста и дешева, так как не требует еще одной полной двухколесной оси со сложной подвеской, ведь сгодятся две передние подвески от среднестатистического мотоцикла. После Rhomboid к необычному шасси возвращались американцы с прототипом Aurora (на втором изображении), а еще позже — китайцы со своим Changfeng Rhombus.

Пятиколесные автомобили

Это, скорее, маленький оффтоп: пятое колесо, которое, в данном случае, большую часть времени хранилось в багажнике, не участвовало в езде по дорогам, а только помогало припарковаться в узких местах. Опускающееся вниз колесо существенно упрощало парковку, но сам механизм был слишком тяжелым, ненадежным, дорогим, непрактичным и, в конце концов, крайне изнурительным для передних шин, поэтому широкой популярности не получил. Пик популярности «пяти колес» пришелся на 50-е годы в США. Механизм устанавливали, в основном, на большие автомобили премиум-класса, вроде Cadillac (https://www.youtube.com/watch?v=ki9otMeiRP0).

Шестиколесные автомобили

И в данном случае имеются ввиду не трехосные грузовики или автобусы, а легковые (даже спортивные) автомобили, у которых «сдвоенная тележка» находится спереди. Теоретически, такая схема дает преимущества за счет увеличения площади пятна контакта передней части авто с поверхностью дороги, но реально значимой выгоды за шестью колесами замечено так и не было, ведь машины всегда становились тяжелее и сложнее технически. Самым ярким автомобилем с подобным шасси стал Tyrrell P34 — гоночный болид класса Формулы 1, завоевавший победу на Гран-При Швеции 1976 года. Менее известные представители — кабриолет Panther 6, а также купе Covini C6W.