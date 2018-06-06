Audi показала купеобразный кроссовер Q8

Длина Q8 составляет 4986 миллиметров (на 66 меньше по сравнению с Q7), ширина — 1995 мм (на 27 больше), а высота — 1705 мм (на 36 меньше). Колёсная база уменьшилась на 7 миллиметров — до 2987 мм. Задняя часть кроссовера получилась весьма интересной и даже похожей на Lamborghini Urus , хотя фонари в серийном варианте оказались не такими тонкими. Непонятен смысл чёрных элементов под фарами. «Восьмёрка» построена на платформе MLB второго поколения — с постоянным полным приводом и механическим дифференциалом, распределяющим тягу по осям в соотношении 40:60.

У базовой версии — адаптивные амортизаторы, за доплату — пневмоподвеска с регулировкой жёсткости и дорожного просвета, а также управляемые задние колёса. Моторов пока ожидается два: бензиновый V6 объёмом три литра и мощностью 340 лошадиных сил, а также трёхлитровый дизельный V6 мощностью 231 или 286 «лошадей». Все силовые установки Q8 будут «умеренно гибридными» и получат стартер-генератор с ременным приводом и тяговую литиевую батарею.