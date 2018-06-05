Четвертьвека и старше: десятка лучших подержанных машин, которые можно купить в Приморье

В наше время машины становятся все более прикладным явлением, словно некие гаджеты, так что новеньким авто вряд ли получится удивить кого-нибудь. Зато ухоженные ретро-кары, напротив, становятся многим интересны. Сейчас речь идет не о настоящих олдтаймерах, старинных, раритетных автомобилях, а о народном ретро, которое доступно буквально по щелчку: на автопорталах немало объявлений о продаже.

PRIMPRESS отобрал в свой ТОП-10 ретро-машин, которые можно купить относительно недорого в Приморье. И ездить в свое удовольствие.

Toyota Land Cruiser, 1964 года выпуска. Стоимость — 990 000 рублей.

Сороковая серия «Лэнд Крузера» была представлена в 1960 году. Это третье поколение популярного Land Cruiser. И хотя этот автомобиль не был первенцем среди внедорожников (в 1955-м Toyota выпустила Series 20, а в 1951-м Jeep BJ), именно он внес имя Land Cruiser в мировую автоисторию.

Автомобили серии FJ40 существенно отличались от своих предшественников. Если упомянутые выше ранние модели Land Cruiser были скопированы с Willys, то FJ40 имел собственный дизайн. И это был первый Land Cruiser с понижающим рядом передач. Львиная доля выпускаемых «сороковок» имела короткую базу и трехдверный кузов. Крыша могла быть цельнометаллической или брезентовой. Были модификации пикап и фургон, построенные на средней базе.

Porsche 914 , 1972 года выпуска. Стоимость — 1 500 000 рублей.

Среднемоторный родстер-тарга Porsche 914 был разработан совместно с компанией Volkswagen , причем изначально предполагалось, что четырехцилиндровые версии будут продаваться под маркой Volkswagen, а шестицилиндровые — под брендом Porsche. Однако после смерти в апреле 1968 года главы Volkswagen Хайнца Нордхофа, имевшего хорошие личные связи с руководством компании-партнера, условия сотрудничества были пересмотрены.

Продажи открытой двухместки начались в 1969 году. Базовая модель имела четырехцилиндровый оппозитный мотор с электронным впрыском, который при объеме 1,7 литра развивал 80 л. с. В европейских странах эта машина продавалась как Volkswagen-Porsche 914/4. Версия с шестицилиндровым двухлитровым карбютраторным оппозитником (110 л. с.) называлась Porsche 914/6. На американском рынке обе модификации были известны под маркой «Порше».

Производство родстера Porsche 914 продолжалось до 1976 года. Всего было сделано 119 тысяч машин, из них всего 3,3 тысячи имели шестицилиндровые моторы.

Toyota Crown Jazz Devil, 1973 года выпуска. Стоимость — 1 400 000 рублей.

Четвертое поколение Toyota Crown (S60, S70) — это одна из ступенек фирмы к большому успеху. Первый автомобиль Toyota продававшийся в Японии как под брендом Toyota, до этого только Toyopet. За характерный дизайн автомобили это серии получили прозвище Kujira — синий кит. Серийное производство новой Toyota Crown было начато в феврале 1971 года. Вариантов кузова у автомобиля было три — седан, универсал и купе. Отметим, что Toyota Crown имела шикарную комплектацию. Ассортимент двигателей достаточно широкий. Начинался от с рядного четырехцилиндрового двигателя 5R рабочим объемом в 2 литра, мощность 98 л.с. На ступеньку выше шел шестицилинровый движок MI6, рабочий объем два литра и мощность 102 л.с. Самая вершина шестицилинровые двигатели 2M и 4M. Рабочий объем 2,6 литра и мощность 109 и 110 л.с. соответственно. Особый интерес представляет двигатель 4M. Первый силовой агрегат Toyota с распределенным впрыском топлива. Главной фишкой Toyota Crown этого поколения стал дизайн. Правда, в США дизайн Toyota Crown не приняли. А вот в Британии, Бельгии, Австралии и Новой Зеландии он отторжения не вызвал. В Новой Зеландии даже была организована сборка Crown.

Nissan Violet, 1978 года выпуска. Стоимость — 165 000 рублей.

Nissan Violet появился в Японии в 1973 году и был эксклюзивным для японских дилеров. Второе поколение этих автомобилей в 1977 году было разделено на две линии Nissan Auster Nissan Stanza . Все три марки машины имели кодовое название A10, и строились в Японии, городах Хирацука и Оппама. За пределами Японии автомобили продавались под маркой Datsun

Nissan Auster был меньшим компаньоном седана Nissan Skyline . Stanza была представлена ​​как доступный семейный автомобиль на один уровень выше Nissan Sunny . Третья версия Violet относилась к автомобилям представительского класса.

Модели выпускались с двигателями (модель 1978 года) 2,0 л рядный 4-цилиндровый L20B и более позднего выпуска 2,0 л Z20.

Предлагалось пять видов кузова: 2— и 4-дверные седаны, 3-дверные хэтчбэк, 5-дверный хэтчбэк (внедренный позднее в линейку авто) и 5-дверный универсал. Трансмиссия была представлена в виде 4-ступенчатой МКПП (во всех, за исключением 3-дверного хэтчбека), 5-ступенчатой МКПП (только в 3-дверном хэтче), и 3-ступенчатый автомат.

Mitsubishi Jeep , 1978 года выпуска. Стоимость — 390 000 рублей.

Mitsubishi Jeep — компактный внедорожник японской компании Mitsubishi Motors , выпускавшийся с 1952 по 1998 год по лицензии американской фирмы Willys-Overland motors. Первоначально являлся полной копией Jeep CJ3A. Также поставлялся японским силам самообороны.

В разное время вездеход оснащался пятью бензиновыми моторами — объемом от 2,0 до 2,6 л. И двумя дизелями — 2,2— и 2,7-литровым. Трансмиссия, как и полагается проходимцу, была механической. Полный привод — с жестким подключением переднего моста и понижающим рядом. При массе от 1080 до 1370 кг и клиренсе в 210 мм сомневаться во внедорожных возможностях машины не приходится. Хотя сейчас этот джип представляет собой больше не туристическую или спортивную, а коллекционную ценность.

В 1998 году, под занавес производства, была выпущена юбилейная серия в 300 экземпляров.

Красив!

В 1968 году компания Toyota представила новую модель Corona Mark II, которая предназначалась не только для местного рынка, но и на экспоорт. Эта машина должна была в какой-то мере избавить «Тойоту» от образа производителя дешевых и компактных машин.

В 1976 году вышло третье поколение Toyota Corona Mark II. Автомобиль предлагался с кузовами седан, универсал и купе, а гамма силовых агрегатов состояла из рядных бензиновых моторов: четырехцилиндровых 1.8 и 2.0 или шестицилиндровых объемом 2,0 и 2,6 литра. Позднее Toyota Corona Mark II получила еще и 2,2-литровый дизель.

Toyota Chaser. Спустя год Mark II стал основой для двух седанов — Toyota Cresta

Toyota Celica , 1985 года выпуска. Стоимость — 270 000 рублей.

Первое поколение Toyota Celica было выпущено на японском рынке в конце 1970 года и позиционировалось как более доступный вариант спортивного автомобиля, чем предыдущая модель Тойоты — 2000GT.

В 1985 году стартовал выпуск четвертого поколения Celica, которое базировалось на переднеприводной платформе Т-160 с колесной базой 2520 мм. Помимо кардинального изменения в технической составляющей, модель пережила и дизайнерскую революцию. Ушли в прошлое резкие кузовные линии, им на смену пришли плавные обводы, и весь автомобиль приобрел форму летящего снаряда. Помимо кардинального изменения в технической составляющей, модель пережила и дизайнерскую революцию. Ушли в прошлое резкие кузовные линии, им на смену пришли плавные обводы, и весь автомобиль приобрел форму летящего снаряда.

Nissan President , 1986 года выпуска. Стоимость — 1 000 000 рублей.

Nissan President — представительский седан, выпускавшийся с 1965 по 2010 годы. В Японии автомобиль, в основном, используется руководителями компаний и государственными чиновниками, кроме того, на «Президенте» передвигался и сам Император.

Второе поколение, обозначенное как H250, появилось в 1973 году. Автомобиль получил полное обновление внутри и снаружи. Объем двигателя V8 был увеличен до 4,4 литров. В 1977 году вышла комплектация Sovereign.

Президент H250 прошел через серьезную модернизацию в 1982 году, была усовершенствована подвеска, топливный бак увеличился, круглые фары были заменены квадратными галогенными, а экстерьер и интерьер, в целом, сохранились. Производство 250-й серии продолжалось до 1990 года.

Для американского рынка «Нисан Президент» выпускали под брэндом Infiniti Q45 . В самой Японии спрос на эти машины, несмотря на «императорский» имидж постоянно снижался, в 2009 году было продано лишь 69 машин. Поэтому в 2010-м President был сменен более современным Nissan Fuga

Nissan Cedric , 1986 года выпуска. Стоимость — 280 000 тысяч.

Nissan Cedric — автомобиль бизнес-класса, который производился с 1960 по 2004 годы. Cedric разрабатывался для комфортных поездок. Поначалу конкурировал с «ниссановскими» же Prince Skyline и Gloria, поэтому через несколько лет Nissan Skyline стал позиционироваться как спортивный седан/купе, в то время как Nissan Gloria стала «спортивным» вариантом Cedric (с одинаковым стилем, но отличными решеткой радиатора, а также передними и задними фарами).

Седан шестого поколения был направлен, как и Crown у Toyota, на конкуренцию с немецкими представительскими автомобилями Mercedes S-класса и BMW 7-серии. Автомобиль получил салонные ковры, тканевую обивку, регулируемые передние сиденья, регулируемое рулевое колесо, гидроусилитель руля, кондиционер, тонированные стекла, LW/MW/FM стерео/кассетный проигрыватель и 3,0-литровый V6 двигатель V30. Седан имеет независимую переднюю подвеску, как и универсал, но отличается от последнего пяти-рычажной подвеской, влияющей на качество езды, «Super Sonic Suspension» была также доступна на кузовах хардтоп и седан в максимальной комплектации с возможностью переключения режимов с «автоматического» на «жесткий» (Automatic/Hard). С пятиступенчатой механической коробкой передач и двигателем V6 седан имел максимальную скорость 190 км/ч, разгон до 100 км/ч занимал 8,4 секунды. Кузов седан имел комплектации V30 Turbo Brougham VIP, V30 Turbo/V30E Brougham, V20 Turbo Brougham, V20 Turbo/V20E/28D-6 SGL, V20E Custom Deluxe, Deluxe/28D-6 Deluxe и Standard.

Toyota Century , 1993 года выпуска. Стоимость — 1 650 000 рублей.

Toyota Century — 4-дверный седан высшего уровня, производимый компанией Toyota Motor Corporation и продающийся в основном в Японии.

Первое поколение Century появилось в 1967 г. Машина была построена на платформе Toyota Crown Eight 1964 года и поначалу была оснащена 2,6-литровым двигателем. Впоследствии мотор заменили на трехлитровый, а 4,0-литровый V8, как у машины из этого объявления, начали устанавливать только в 1982-м.

В 1971 году на «Сенчури» стал доступен автоматический климат контроль, что для того времени было инновационной особенностью автомобиля. В 1990 году появилась удлиненная модификация L.

Второе поколение увидело свет только через 30 лет, в 1997 г. Третье поколение, также вполне узнаваемое внешне, появилось совсем недавно.