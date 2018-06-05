Дочерняя марка FAW представила бюджетный электрический минивэн

Китайский автопром продолжает активно наступать на сегмент электрокаров. Очередного «бойца» для ведения боя с конкурентами представила марка Beijing Qingxing, опубликовав фотографии и характеристики электрического минивэна Jingke 400.

Как сообщает портал Carnewschina, созданный в 2017 году компаний FAW-Jilin бренд Beijing Qingxing ориентирован на сегмент недорогих автомобилей. Новая модель Jingke 400 — это бюджетный электрокар, созданный на базе машины FAW Jilin Senya S80, которая оснащается компактным «атмосферником» объёмом 1,3 литра мощностью в 88 лошадиных сил. Модель эта уже обладает почтенным возрастом: она была представлена ещё в 2010 году, и именно на её базе создан электрокар. Впрочем, в 2015 году модель прилично обновили, и салон автомобиля вполне можно назвать современным. Естественно, по меркам класса.

Под капотом у электрокара Jingke 400 располагается уже электрический двигатель мощностью в 82 лошадиные силы, питается он электрических батарей ёмкостью 45,5 кВт*ч. Это позволяет электрическому минивэну проезжать 308 километров пути на одном заряде со скоростью 60 километров в час.

Что касается экстерьера и интерьера, то в этом отношении Jingke 400 практически полностью повторяет своего бензинового собрата. Единственное что компания обновила — это мультимедийную систему, но, как пишут наши коллеги, она очень бюджетного уровня.

Бензиновый минивэн Jilin Senya S80 продаётся в Китае по цене от 49 900 юаней (482 585 рублей в эквиваленте), стоимость электрического минивэна Jingke 400 пока не объявлена.

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По материалам: www.kolesa.ru