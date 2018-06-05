LX570 — Darth Vader vs. Anthony Hopkins

На нашем тесте снова LEXUS , а точнее, целых два. С технической точки зрения вооружены эти автомобили одинаково, оба — LEXUS LX570. Но выглядят они совершенно по-разному. Первый — LX 570 Luxury 21+, второй — LX 570 Superior.

Anthony Hopkins ( Энтони Хопкинс ) — это Luxury 21+, имеющий стопроцентно респектабельный экстерьер, не вселяющий в окружающих ужас, но четко обозначающий себя в пространстве как влиятельный и в крайней степени успешный джентльмен.

Его полная противоположность — Darth Vader (Дарт Вейдер), LX 570 Superior. Сверхагрессивный и мускулистый внешний облик, автомобиль, готовый откусить половину кузова от впереди идущего.

LX 570 Superior — пожалуй, самый агрессивный полноразмерный внедорожник, представленный на российском рынке.

За счет чего же достигается такой эффект? В данном случае это всего лишь навесное оборудование. Эпицентром «страха» является фронтальная часть автомобиля с привычной веретенообразной решеткой. Но, в отличие от всем известной и уже примелькавшейся на улицах городов версии, она заполнена не горизонтальными перемычками дымчато-серого цвета, а черной паутиной с множеством ячеек разной формы, стремящихся к центру решетки, где размещен фирменный значок LEXUS.

Респектабельное исполнение 570-го в самой нижней точке переднего бампера имеет практически ровный край. Но только не у Superior! Тут дизайнеры позволили себе разгуляться, и высота переднего бампера лишь в центральной части повторяет высоту обычной версии LX. Слева и справа же у Superior спускаются по направлению к земле два клыка, внутри которых размещены фальшрешетки, разделенные горизонтальными перемычками.

Выглядит чертовски круто, но таит в себе опасность: если вы в настройках включите функцию комфортного выхода из автомобиля, то всякий раз при остановке двигателя и открытии двери машина будет слегка присаживаться на пневмоподвеске. А вы, конечно же, об этом запамятовали и подъехали передом к бордюру средней высоты, ведь LX может себе позволить подобную парковку. Так вот, открыв дверь, вы, скорее всего, услышите треск пластика тех самых передних клыков, раздавливающихся о тот самый бордюр.

Ну и, разумеется, такая конфигурация бампера серьезно снижает внедорожный потенциал в части возможного угла въезда.

Боковая часть автомобиля в исполнении Superior также претерпела некоторые изменения. Только этой конфигурации положены колесные диски с более контрастной окраской. Внутренняя часть каждой спицы прокрашена глубоким черным цветом.

Черными стали и зеркала заднего вида. На темных машинах этого не заметно, но в белом исполнении контраст весьма неплох.

Красивее и монолитнее стали выглядеть пороги. Если в обычных версиях они максимально просты (прямая ровная площадка с резиновой накладкой), то в «Супериоре» весь порог — как бы продолжение кузова, но с предусмотренным в нем углублением для ног. Выглядит массивнее и премиальнее.

В задней части изменений не так много. Низ бампера состоит из двух элементов. Собственно, сам бампер в цвет кузова, а в его центре инкрустирована черная лакированная вставка со сложным рисунком выштамповок. Выглядит, безусловно, интереснее однотонного штатного бампера, но, на наш взгляд, можно было бы проработать элемент «выпуска». Сдвоенные по горизонтали трубы были бы очень уместны на таком визуально злющем авто.

Технически Superior в точности повторяет все остальные доступные комплектации. За исключением интегрированного демпфера вибраций кузова. Комфорт водителя и пассажиров в этом автомобиле — превыше всего.

LX 570 Superior в салоне изменился несущественно. При покупке в такой комплектации вы получите алюминиевые накладки на педали. Не знаю, насколько это красиво, вряд ли вы часто заглядываете в эту зону управления автомобилем. Но однозначно они более «цепкие» и понятные при обращении.

Также доступен черный потолок и отделка деревом шимамоку или матовыми вставками из древесины ореха.

И в данном материале нельзя обойтись без самых главных цифр: стоимость LX 570 Luxury 21+ в пятиместном исполнении салона стартует от 6 773 000 рублей, а комплектация с зубодробительными внешними данными LX 570 Superior начинает свой разбег от 7 007 000 рублей.

Для дизельной версии — LX 450d — исполнение Superior недоступно в силу фактора борьбы с излишним весом. Ее жертвами в дизельной версии и так стали: люк, мультимедийная система для задних пассажиров, проекционный дисплей и т. д.

Конечно, на вкус и цвет, как мы знаем, товарищей нет, но нам исполнение Superior понравилось очень. Максимально эффектно автомобиль выглядит именно в белом цвета, а к экстремальному свесу переднего бампера можно и привыкнуть:)