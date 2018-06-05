Динамика развития украинского авторынка пошла на спад

За май все работающие в Украине автомобильные дилеры смогли реализовать 6494 новых легковых авто, что на 1,1% меньше, чем в апреле, сообщает AUTO-Consulting. Если сравнивать с маем прошлого года, то наблюдается незначительный рост — 0,17%. Это свидетельствует о том, что украинский авторынок начал демонстрировать затухающую динамику, которая может привести к прекращению роста продаж уже этим летом.

Лидером майских продаж с результатом 12,44% по-прежнему остается Toyota , но увеличить объемы реализации по сравнению с прошлым месяцем ей не удалось. Зато Renault прибавил почти 10% к результату за апрель. На третье место в мае неожиданно поднялся Hyundai , поскольку продажи Volkswagen после проблем с сертификацией резко упали. Положител ьную динамику продемонстрировали Kia (+25%) и Ford (+42%), что существенно повлияло на расстановку сил в Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Украине.