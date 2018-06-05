Динамика развития украинского авторынка пошла на спад 

За май все работающие в Украине автомобильные дилеры смогли реализовать 6494 новых легковых авто, что на 1,1% меньше, чем в апреле, сообщает AUTO-Consulting. Если сравнивать с маем прошлого года, то наблюдается незначительный рост — 0,17%. Это свидетельствует о том, что украинский авторынок начал демонстрировать затухающую динамику, которая может привести к прекращению роста продаж уже этим летом.
Лидером майских продаж с результатом 12,44% по-прежнему остается Toyota, но увеличить объемы реализации по сравнению с прошлым месяцем ей не удалось. Зато Renault прибавил почти 10% к результату за апрель. На третье место в мае неожиданно поднялся Hyundai, поскольку продажи Volkswagen после проблем с сертификацией резко упали. Положител ьную динамику продемонстрировали Kia (+25%) и Ford (+42%), что существенно повлияло на расстановку сил в Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Украине.
Также стоит отметить, что украинцы стали больше покупать автомобилей премиум-класса. Дилерам BMW удалось на 24% увеличить продажи, но догнать показатели Audi им пока не удается. За баварцами буквально шаг в шаг идут дилеры Mercedes-Benz. А вот остальные премиальные бренды в мае мало интересовали украинских автомобилистов. Возможно, причина заключается в сезоне отпусков и затяжных выходных. Зато в бюджетном секторе заметно активизировались продажи Chery, Lada, Jac и даже ЗАЗ.